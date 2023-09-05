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Воспитавшая 12 детей жительница Башкирии удостоена звания "Мать-героиня" - РИА Новости, 05.09.2023
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14:39 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/mat-1894295879.html
Воспитавшая 12 детей жительница Башкирии удостоена звания "Мать-героиня"
Воспитавшая 12 детей жительница Башкирии удостоена звания "Мать-героиня" - РИА Новости, 05.09.2023
Воспитавшая 12 детей жительница Башкирии удостоена звания "Мать-героиня"
Жительница Туймазинского района Башкирии Танзиля Шарипова удостоена звания "Мать-героиня", сообщили РИА Новости в министерстве семьи, труда и социальной защиты... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:39
2023-09-05T14:39
общество
туймазинский район
республика башкортостан
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КАЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости. Жительница Туймазинского района Башкирии Танзиля Шарипова удостоена звания "Мать-героиня", сообщили РИА Новости в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики. "Танзиля Шакуровна вместе с супругом Ринатом Зиянгировичем родили и вырастили 12 детей. Всем детям дали прекрасное воспитание", - сказал представитель министерства. Уточняется, что все дети супругов Шариповых успешно закончили школу, получили востребованные профессии и работают на разных предприятиях республики и за ее пределами. "Сейчас Танзиле Шариповой 67, у нее 19 внуков! Все ее дети, будучи уже взрослыми и имея свои семьи, поддерживают во всем друг друга, являются надежной опорой для матери. К сожалению, супруга не стало в мае 2021 года, но Танзиля Шакуровна вместе со своей большой семьей продолжает активно участвовать в жизни своего поселка и пользуется большим уважением среди односельчан", - отметили в минсоцзащиты. В ведомстве подчеркнули, что Шариповы всегда оказывают помощь нуждающимся жителям деревни, служат молодым семьям примером для подражания. Шарипова стала второй женщиной из Башкирии, удостоенной звания "Мать-героиня".
https://ria.ru/20230904/mama-1894188313.html
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общество, туймазинский район, республика башкортостан
Общество, Туймазинский район, Республика Башкортостан
Воспитавшая 12 детей жительница Башкирии удостоена звания "Мать-героиня"

Жительница Башкирии Танзиля Шарипова удостоена звания "Мать-героиня"

© Министерство семьи, труда и соцзащиты населения/ВКонтактеЖительница Туймазинского района Танзиля Шарипова
Жительница Туймазинского района Танзиля Шарипова
© Министерство семьи, труда и соцзащиты населения/ВКонтакте
Жительница Туймазинского района Танзиля Шарипова . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости. Жительница Туймазинского района Башкирии Танзиля Шарипова удостоена звания "Мать-героиня", сообщили РИА Новости в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики.
"Танзиля Шакуровна вместе с супругом Ринатом Зиянгировичем родили и вырастили 12 детей. Всем детям дали прекрасное воспитание", - сказал представитель министерства.
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Уточняется, что все дети супругов Шариповых успешно закончили школу, получили востребованные профессии и работают на разных предприятиях республики и за ее пределами.
"Сейчас Танзиле Шариповой 67, у нее 19 внуков! Все ее дети, будучи уже взрослыми и имея свои семьи, поддерживают во всем друг друга, являются надежной опорой для матери. К сожалению, супруга не стало в мае 2021 года, но Танзиля Шакуровна вместе со своей большой семьей продолжает активно участвовать в жизни своего поселка и пользуется большим уважением среди односельчан", - отметили в минсоцзащиты.
В ведомстве подчеркнули, что Шариповы всегда оказывают помощь нуждающимся жителям деревни, служат молодым семьям примером для подражания.
Шарипова стала второй женщиной из Башкирии, удостоенной звания "Мать-героиня".
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ОбществоТуймазинский районРеспублика Башкортостан
 
 
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