https://ria.ru/20230905/mat-1894295879.html

Воспитавшая 12 детей жительница Башкирии удостоена звания "Мать-героиня"

Воспитавшая 12 детей жительница Башкирии удостоена звания "Мать-героиня" - РИА Новости, 05.09.2023

Воспитавшая 12 детей жительница Башкирии удостоена звания "Мать-героиня"

Жительница Туймазинского района Башкирии Танзиля Шарипова удостоена звания "Мать-героиня", сообщили РИА Новости в министерстве семьи, труда и социальной защиты... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:39

2023-09-05T14:39

2023-09-05T14:39

общество

туймазинский район

республика башкортостан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894297108_0:191:960:731_1920x0_80_0_0_8e3ac6f8c2556bf7721cee03359aaedb.jpg

КАЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости. Жительница Туймазинского района Башкирии Танзиля Шарипова удостоена звания "Мать-героиня", сообщили РИА Новости в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики. "Танзиля Шакуровна вместе с супругом Ринатом Зиянгировичем родили и вырастили 12 детей. Всем детям дали прекрасное воспитание", - сказал представитель министерства. Уточняется, что все дети супругов Шариповых успешно закончили школу, получили востребованные профессии и работают на разных предприятиях республики и за ее пределами. "Сейчас Танзиле Шариповой 67, у нее 19 внуков! Все ее дети, будучи уже взрослыми и имея свои семьи, поддерживают во всем друг друга, являются надежной опорой для матери. К сожалению, супруга не стало в мае 2021 года, но Танзиля Шакуровна вместе со своей большой семьей продолжает активно участвовать в жизни своего поселка и пользуется большим уважением среди односельчан", - отметили в минсоцзащиты. В ведомстве подчеркнули, что Шариповы всегда оказывают помощь нуждающимся жителям деревни, служат молодым семьям примером для подражания. Шарипова стала второй женщиной из Башкирии, удостоенной звания "Мать-героиня".

https://ria.ru/20230904/mama-1894188313.html

https://ria.ru/20230904/nagrada-1894187496.html

туймазинский район

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, туймазинский район, республика башкортостан