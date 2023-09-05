https://ria.ru/20230905/mariupol-1894304527.html

Военный ВСУ получил 25 лет за изнасилование и убийство в Мариуполе

Военный ВСУ получил 25 лет за изнасилование и убийство в Мариуполе - РИА Новости, 05.09.2023

Военный ВСУ получил 25 лет за изнасилование и убийство в Мариуполе

Суд приговорил украинского военного, который изнасиловал жительницу Мариуполя и убил ее супруга, к 25 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службах... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:00

2023-09-05T15:00

2023-09-05T15:01

специальная военная операция на украине

происшествия

мариуполь

россия

главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

азовмаш

убийство

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Суд приговорил украинского военного, который изнасиловал жительницу Мариуполя и убил ее супруга, к 25 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службах Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры. По данным ведомств, замкомандира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777, входящей в состав 36 бригады морской пехоты ВСУ, старший лейтенант Сергей Батынский признан виновным в "убийстве с целью скрыть другое преступление", "изнасиловании, соединенном с угрозой убийством", "насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством" и "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов". Установлено, что с 28 февраля 2022 года Батынский с сослуживцами базировались на территории ПАО "Азовмаш" в Мариуполе. В начале апреля прошлого года сослуживцы Батынского задержали двух мирных граждан - мужа и жену. Несмотря на наличие у супругов украинских паспортов, их поместили в подвал. Позднее Батынский, угрожая женщине, изнасиловал ее, а затем при ней расстрелял ее супруга. "Батынский подробно рассказал, как совершал преступления. Вину фигурант признал, в содеянном раскаялся", - сказали в СК РФ. "Суд, согласившись с позицией представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил), поддержавшего государственное обвинение по уголовному делу, приговорил преступника к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ГВП.

https://ria.ru/20230904/srok-1894094651.html

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происшествия, мариуполь, россия, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, азовмаш, убийство