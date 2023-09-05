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Военный ВСУ получил 25 лет за изнасилование и убийство в Мариуполе - РИА Новости, 05.09.2023
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15:00 05.09.2023 (обновлено: 15:01 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/mariupol-1894304527.html
Военный ВСУ получил 25 лет за изнасилование и убийство в Мариуполе
Военный ВСУ получил 25 лет за изнасилование и убийство в Мариуполе - РИА Новости, 05.09.2023
Военный ВСУ получил 25 лет за изнасилование и убийство в Мариуполе
Суд приговорил украинского военного, который изнасиловал жительницу Мариуполя и убил ее супруга, к 25 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службах... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:00
2023-09-05T15:01
специальная военная операция на украине
происшествия
мариуполь
россия
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
азовмаш
убийство
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Суд приговорил украинского военного, который изнасиловал жительницу Мариуполя и убил ее супруга, к 25 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службах Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры. По данным ведомств, замкомандира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777, входящей в состав 36 бригады морской пехоты ВСУ, старший лейтенант Сергей Батынский признан виновным в "убийстве с целью скрыть другое преступление", "изнасиловании, соединенном с угрозой убийством", "насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством" и "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов". Установлено, что с 28 февраля 2022 года Батынский с сослуживцами базировались на территории ПАО "Азовмаш" в Мариуполе. В начале апреля прошлого года сослуживцы Батынского задержали двух мирных граждан - мужа и жену. Несмотря на наличие у супругов украинских паспортов, их поместили в подвал. Позднее Батынский, угрожая женщине, изнасиловал ее, а затем при ней расстрелял ее супруга. "Батынский подробно рассказал, как совершал преступления. Вину фигурант признал, в содеянном раскаялся", - сказали в СК РФ. "Суд, согласившись с позицией представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил), поддержавшего государственное обвинение по уголовному делу, приговорил преступника к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ГВП.
https://ria.ru/20230904/srok-1894094651.html
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происшествия, мариуполь, россия, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, азовмаш, убийство
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мариуполь, Россия, Главная военная прокуратура, Вооруженные силы Украины, Азовмаш, Убийство
Военный ВСУ получил 25 лет за изнасилование и убийство в Мариуполе

Суд приговорил военного ВСУ к 25 годам за изнасилование и убийство в Мариуполе

© РИА Новости / Руслан КривобокСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Судебный молоток. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Суд приговорил украинского военного, который изнасиловал жительницу Мариуполя и убил ее супруга, к 25 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службах Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры.
По данным ведомств, замкомандира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777, входящей в состав 36 бригады морской пехоты ВСУ, старший лейтенант Сергей Батынский признан виновным в "убийстве с целью скрыть другое преступление", "изнасиловании, соединенном с угрозой убийством", "насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством" и "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов".
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Установлено, что с 28 февраля 2022 года Батынский с сослуживцами базировались на территории ПАО "Азовмаш" в Мариуполе.
В начале апреля прошлого года сослуживцы Батынского задержали двух мирных граждан - мужа и жену. Несмотря на наличие у супругов украинских паспортов, их поместили в подвал. Позднее Батынский, угрожая женщине, изнасиловал ее, а затем при ней расстрелял ее супруга.
"Батынский подробно рассказал, как совершал преступления. Вину фигурант признал, в содеянном раскаялся", - сказали в СК РФ.
"Суд, согласившись с позицией представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил), поддержавшего государственное обвинение по уголовному делу, приговорил преступника к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ГВП.
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