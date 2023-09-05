https://ria.ru/20230905/lozh-1894214860.html

Снова Зеленский. Во Франции забили тревогу из-за очередной лжи Украины

Снова Зеленский. Во Франции забили тревогу из-за очередной лжи Украины - РИА Новости, 05.09.2023

Снова Зеленский. Во Франции забили тревогу из-за очередной лжи Украины

Ложь президента Украины Владимира Зеленского о взрыве российских беспилотников в Румынии может привести к третьей мировой войне, написал в соцсети X лидер... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T06:05

2023-09-05T06:05

2023-09-05T09:05

в мире

румыния

украина

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нато

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ложь президента Украины Владимира Зеленского о взрыве российских беспилотников в Румынии может привести к третьей мировой войне, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Зеленский снова пытается начать третью мировую войну! После "российских ракет в Польше" (это была ложь) Киев на этот раз заставляет поверить, что российские беспилотники взорвались в Румынии, стране НАТО! Румыния "решительно опровергла" эту информацию. Безответственный Зеленский!" — заявил политик.Накануне пресс-секретарь украинского МИД Олег Николаенко заявил, что на территории Румынии упали и взорвались российские беспилотники. При этом он ссылался на украинскую погранслужбу. Но Минобороны Румынии опровергло эту информацию, отметив, что российское оружие никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам".

https://ria.ru/20230829/podderzhka-1892810557.html

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в мире, румыния, украина, франция, нато