https://ria.ru/20230905/logistika-1894292383.html

Логистический центр Wildberries построят в Кузбассе

Логистический центр Wildberries построят в Кузбассе - РИА Новости, 05.09.2023

Логистический центр Wildberries построят в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и основатель, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о строительстве в Кузбассе... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:06

2023-09-05T14:06

2023-09-05T14:06

кемеровская область

сергей цивилев

экономика

юрга

татьяна бакальчук

wildberries

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КЕМЕРОВО, 5 сен — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и основатель, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о строительстве в Кузбассе логистического центра Wildberries, сообщает пресс-служба правительстве региона. "Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и основатель, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о реализации инвестпроекта на территории опережающего развития "Юрга". Оно предусматривает строительство складского комплекса для оказания услуг по хранению и транспортировке товаров", - говорится в сообщении. "Мы давно сотрудничаем с Wildberries, на Петербургском экономическом форуме в 2021 году заключили меморандум о расширении совместных проектов. Компания входит в число резидентов территории опережающего развития "Юрга", будет пользоваться особым режимом налогообложения и облегченными правилами ведения предпринимательской деятельность. Наше взаимодействие прежде всего даст социальный эффект, ведь проект позволит создать около 5 тысяч новых рабочих мест", — цитирует пресс-служба губернатора Сергей Цивилев. Уточняется, что компания планирует вложить 7,6 миллиарда рублей инвестиций. Общая площадь складского помещения составит 100 тысяч квадратных метров. Первую очередь начнут возводить уже в 2023 году. Отмечается, что инвестору предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов общей площадью 18 га, он расположен на выезде из Юрги и имеет прямой выход на федеральную автодорогу P-255 "Сибирь". "Запуская складские комплексы, мы стараемся поднять уровень жизни как потребителей, так и локальных предпринимателей, которые продают через нашу онлайн-платформу свои товары. В результате местный бизнес утраивает свои доходы, а жители региона получают доступ к широкому ассортименту социально значимых товаров", — приводятся в сообщении слова Татьяны Бакальчук. По информации Wildberries, на сегодняшний день на платформе зарегистрированы свыше 8 тысяч предпринимателей из Кузбасса, а их продажи за первое полугодие 2023 года выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 6,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230707/wildberries-1882716897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кемеровская область, сергей цивилев, экономика, юрга, татьяна бакальчук, wildberries