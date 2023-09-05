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Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard - РИА Новости, 05.09.2023
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03:37 05.09.2023 (обновлено: 09:05 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/leopardy-1894210085.html
Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard
Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard - РИА Новости, 05.09.2023
Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard
Немецкие танки Leopard, применяемые украинским войсками, на российских минах прекрасно разлетаются во все стороны, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T03:37
2023-09-05T09:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Немецкие танки Leopard, применяемые украинским войсками, на российских минах прекрасно разлетаются во все стороны, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. "Мы видели кадры, когда и "Леопарды", и боевые машины пехоты подрываются на наших противотанковых минах. И как ранее заявлялось, что, вот, танк "Леопард" - это такая машина чудесная, которая приедет и войска наши, так скажем, сомнет, раздавит. Но мы видим, что "Леопард" прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны", — сказал офицер.Он добавил, что у российских саперов "мин предостаточно - хватит на каждый "Леопард", на каждую "Бредли". "Так что мы ждем, мы готовы", — добавил Сайфуллин. Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894199176.html
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Сайфуллин: Leopard прекрасно горит и разлетается во все стороны
Сайфуллин: Leopard прекрасно горит и разлетается во все стороны
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard

Герой России: немецкий Leopard на минах прекрасно разлетается во все стороны

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Немецкие танки Leopard, применяемые украинским войсками, на российских минах прекрасно разлетаются во все стороны, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
"Мы видели кадры, когда и "Леопарды", и боевые машины пехоты подрываются на наших противотанковых минах. И как ранее заявлялось, что, вот, танк "Леопард" - это такая машина чудесная, которая приедет и войска наши, так скажем, сомнет, раздавит. Но мы видим, что "Леопард" прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны", — сказал офицер.
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Он добавил, что у российских саперов "мин предостаточно - хватит на каждый "Леопард", на каждую "Бредли". "Так что мы ждем, мы готовы", — добавил Сайфуллин.
Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.
В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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