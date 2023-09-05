https://ria.ru/20230905/leopardy-1894210085.html

Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard

Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard - РИА Новости, 05.09.2023

Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard

Немецкие танки Leopard, применяемые украинским войсками, на российских минах прекрасно разлетаются во все стороны, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T03:37

2023-09-05T03:37

2023-09-05T09:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Немецкие танки Leopard, применяемые украинским войсками, на российских минах прекрасно разлетаются во все стороны, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. "Мы видели кадры, когда и "Леопарды", и боевые машины пехоты подрываются на наших противотанковых минах. И как ранее заявлялось, что, вот, танк "Леопард" - это такая машина чудесная, которая приедет и войска наши, так скажем, сомнет, раздавит. Но мы видим, что "Леопард" прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны", — сказал офицер.Он добавил, что у российских саперов "мин предостаточно - хватит на каждый "Леопард", на каждую "Бредли". "Так что мы ждем, мы готовы", — добавил Сайфуллин. Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894199176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сайфуллин: Leopard прекрасно горит и разлетается во все стороны Сайфуллин: Leopard прекрасно горит и разлетается во все стороны 2023-09-05T03:37 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф