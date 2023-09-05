https://ria.ru/20230905/latviya-1894316212.html

Внук де Голля поддержал призыв защитить русскоязычное население Латвии

Внук де Голля поддержал призыв защитить русскоязычное население Латвии - РИА Новости, 05.09.2023

Внук де Голля поддержал призыв защитить русскоязычное население Латвии

Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль подписал письмо Совета по правам человека РФ (СПЧ) с требованием... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:42

2023-09-05T15:42

2023-09-05T15:42

в мире

латвия

россия

ссср

шарль де голль

оон

совет европы

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848598412_0:267:2941:1921_1920x0_80_0_0_6c43c552daa52e44371d4f7dc9490eba.jpg

ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль подписал письмо Совета по правам человека РФ (СПЧ) с требованием защитить русскоязычное население от выселения из Латвии. Первого сентября СПЧ призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию, связанную с правами россиян в Латвии, которых могут выселить из страны из-за несданного экзамена по латышскому языку. Пьер де Голль, который сейчас возглавляет Фонд за мир между народами и процветание, а также является президентом ассоциации "MIR Франция и франкофония", поддержал обращение СПЧ. В тексте указывается, что под угрозу выселения попадают люди преклонного пенсионного возраста, которые живут в Латвии еще со времен СССР, и "их многолетним трудом создавалась экономическая база этой страны". Авторы указывают на цинизм требования властей заполнить анкеты с указанием отношения к политике РФ на международной арене, что является "серьезным нарушением права на свободу мысли и действия, которое приравнивается к действиям тоталитарного режима" и представляет "настоящий риск возрождения фашизма в Европе". СПЧ подчеркнул, что подобные действия латышских властей грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека. При содействии Россотрудничества текст также подписали более 30 лидеров общественного мнения со всего мира. Ранее стало известно, что проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Как заявил глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, из республики могут выслать около 6 тысяч граждан РФ в течение трех месяцев. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20230901/latviya-1893742268.html

https://ria.ru/20230901/latviya-1893721239.html

латвия

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, латвия, россия, ссср, шарль де голль, оон, совет европы, обсе