https://ria.ru/20230905/kurs-1894225435.html

Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с середины августа

Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с середины августа - РИА Новости, 05.09.2023

Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с середины августа

Курс доллара на Московской бирже в начале торгов вторника поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа, следует из данных площадки. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T09:16

2023-09-05T09:16

2023-09-05T10:16

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже в начале торгов вторника поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа, следует из данных площадки. По ситуации на 07:05 мск американская валюта расчетами "завтра" растет на 33 копейки, до 97,2 рубля.Евро дорожает на 23 копейки, до 104,92 рубля.Курс юаня вырос на три копейки, до 13,33 рубля.Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, рубль слабеет из-за сокращения предложения валюты экспортерами в сочетании с низкой ликвидностью биржевого рынка.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия