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Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с середины августа
Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с середины августа - РИА Новости, 05.09.2023
Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с середины августа
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов вторника поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа, следует из данных площадки. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:16
2023-09-05T09:16
2023-09-05T10:16
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже в начале торгов вторника поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа, следует из данных площадки. По ситуации на 07:05 мск американская валюта расчетами "завтра" растет на 33 копейки, до 97,2 рубля.Евро дорожает на 23 копейки, до 104,92 рубля.Курс юаня вырос на три копейки, до 13,33 рубля.Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, рубль слабеет из-за сокращения предложения валюты экспортерами в сочетании с низкой ликвидностью биржевого рынка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с середины августа
Курс доллара в начале торгов вырос до 97,2 рубля впервые с середины августа
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов вторника поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа, следует из данных
площадки.
По ситуации на 07:05 мск американская валюта расчетами "завтра" растет на 33 копейки, до 97,2 рубля.
Евро дорожает на 23 копейки, до 104,92 рубля.
Курс юаня вырос на три копейки, до 13,33 рубля.
Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, рубль слабеет из-за сокращения предложения валюты экспортерами в сочетании с низкой ликвидностью биржевого рынка.