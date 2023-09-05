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На Кубани металлотрейдер увеличил выработку на 45 процентов по нацпроекту - РИА Новости, 05.09.2023
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Краснодарский край
 
21:55 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/kuban-1894411616.html
На Кубани металлотрейдер увеличил выработку на 45 процентов по нацпроекту
На Кубани металлотрейдер увеличил выработку на 45 процентов по нацпроекту - РИА Новости, 05.09.2023
На Кубани металлотрейдер увеличил выработку на 45 процентов по нацпроекту
Торговое предприятие Северского района Кубани, занимающееся заготовкой, хранением и реализацией лома металлов, увеличило выработку на 45% благодаря участию в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T21:55
2023-09-05T21:55
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 5 сен – РИА Новости. Торговое предприятие Северского района Кубани, занимающееся заготовкой, хранением и реализацией лома металлов, увеличило выработку на 45% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Торговое предприятие Северского района увеличило выработку за счет бережливых технологий. Компания подвела итоги работы по пилотному потоку в рамках национального проекта "Производительность труда", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятию с помощью экспертов регионального центра компетенций удалось за полгода достигнуть улучшения процессов приема, обработки и хранения лома металлов на складе в поселке Афипском. Упрощена транспортировка благодаря изменению места разгрузки. Кроме того, специалисты внедрили адресное хранение на складе, автономное обслуживание оборудования, а также систему мотивации сотрудников. В результате время протекания процесса на выбранном участке сократилось на 31%, запасы снизились на 30%, выработка увеличилась на 45%. Предприятие уже восемь лет занимается заготовкой, хранением и реализацией лома черных и цветных металлов. Имеет пять пунктов приема на территории Краснодарского края, добавляют в пресс-службе. Сейчас в национальном проекте "Производительность труда" участвуют 280 предприятий региона, занятых в базовых несырьевых отраслях экономики. Для них предусмотрены различные виды господдержки: льготные займы Регионального фонда развития промышленности, "обнуление" налога на имущество, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90%, субсидии с повышающим коэффициентом, а также бесплатные образовательные программы.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
На Кубани металлотрейдер увеличил выработку на 45 процентов по нацпроекту

Власти: на Кубани металлотрейдер увеличил выработку на 45% по нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Кубань
Вид на Кубань - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 5 сен – РИА Новости. Торговое предприятие Северского района Кубани, занимающееся заготовкой, хранением и реализацией лома металлов, увеличило выработку на 45% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Торговое предприятие Северского района увеличило выработку за счет бережливых технологий. Компания подвела итоги работы по пилотному потоку в рамках национального проекта "Производительность труда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятию с помощью экспертов регионального центра компетенций удалось за полгода достигнуть улучшения процессов приема, обработки и хранения лома металлов на складе в поселке Афипском. Упрощена транспортировка благодаря изменению места разгрузки. Кроме того, специалисты внедрили адресное хранение на складе, автономное обслуживание оборудования, а также систему мотивации сотрудников. В результате время протекания процесса на выбранном участке сократилось на 31%, запасы снизились на 30%, выработка увеличилась на 45%.
Предприятие уже восемь лет занимается заготовкой, хранением и реализацией лома черных и цветных металлов. Имеет пять пунктов приема на территории Краснодарского края, добавляют в пресс-службе.
Сейчас в национальном проекте "Производительность труда" участвуют 280 предприятий региона, занятых в базовых несырьевых отраслях экономики. Для них предусмотрены различные виды господдержки: льготные займы Регионального фонда развития промышленности, "обнуление" налога на имущество, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90%, субсидии с повышающим коэффициентом, а также бесплатные образовательные программы.
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