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В Крыму назвали украинский закон о делении полуострова безумием - РИА Новости, 05.09.2023
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17:56 05.09.2023 (обновлено: 21:08 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/krym-1894370471.html
В Крыму назвали украинский закон о делении полуострова безумием
В Крыму назвали украинский закон о делении полуострова безумием - РИА Новости, 05.09.2023
В Крыму назвали украинский закон о делении полуострова безумием
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал безумием украинский закон об административно-территориальном делении Крыма. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:56
2023-09-05T21:08
украина
владимир зеленский
республика крым
россия
политика
владимир бобков
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал безумием украинский закон об административно-территориальном делении Крыма. Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель — подготовить "почву для деоккупации полуострова". Закон предусматривает декоммунизацию Крыма, новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций. "Мы в Крыму привыкли к выходкам и безумным шагам Зеленского. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем. Для него крымский вопрос болезненный и увязывается с вопросом абсолютно неудачного ползания по степям с элементами натыкания на мины, которое они называют "контрнаступление", — заявил Бобков РИА Новости. По его словам, Зеленский живет в век административно-территориальных преобразований. "С момента его прихода к власти административно-территориальные преобразования на Украине происходят регулярно: откалываются области и города, уходят территории, поэтому временная пауза в этом процессе, наверное, не дает ему покоя", — сказал вице-спикер.
https://ria.ru/20230905/krym-1894333191.html
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Украина, Владимир Зеленский, Республика Крым, Россия, Политика, Владимир Бобков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму назвали украинский закон о делении полуострова безумием

Вице-спикер Крыма Бобков назвал украинский закон о делении полуострова безумием

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал безумием украинский закон об административно-территориальном делении Крыма.
Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель — подготовить "почву для деоккупации полуострова". Закон предусматривает декоммунизацию Крыма, новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций.
"Мы в Крыму привыкли к выходкам и безумным шагам Зеленского. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем. Для него крымский вопрос болезненный и увязывается с вопросом абсолютно неудачного ползания по степям с элементами натыкания на мины, которое они называют "контрнаступление", — заявил Бобков РИА Новости.
По его словам, Зеленский живет в век административно-территориальных преобразований. "С момента его прихода к власти административно-территориальные преобразования на Украине происходят регулярно: откалываются области и города, уходят территории, поэтому временная пауза в этом процессе, наверное, не дает ему покоя", — сказал вице-спикер.
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УкраинаВладимир ЗеленскийРеспублика КрымРоссияПолитикаВладимир БобковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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