В Крыму назвали украинский закон о делении полуострова безумием
Вице-спикер Крыма Бобков назвал украинский закон о делении полуострова безумием
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал безумием украинский закон об административно-территориальном делении Крыма.
Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель — подготовить "почву для деоккупации полуострова". Закон предусматривает декоммунизацию Крыма, новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций.
"Мы в Крыму привыкли к выходкам и безумным шагам Зеленского. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем. Для него крымский вопрос болезненный и увязывается с вопросом абсолютно неудачного ползания по степям с элементами натыкания на мины, которое они называют "контрнаступление", — заявил Бобков РИА Новости.
По его словам, Зеленский живет в век административно-территориальных преобразований. "С момента его прихода к власти административно-территориальные преобразования на Украине происходят регулярно: откалываются области и города, уходят территории, поэтому временная пауза в этом процессе, наверное, не дает ему покоя", — сказал вице-спикер.