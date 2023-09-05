https://ria.ru/20230905/krym-1894370471.html

В Крыму назвали украинский закон о делении полуострова безумием

В Крыму назвали украинский закон о делении полуострова безумием - РИА Новости, 05.09.2023

В Крыму назвали украинский закон о делении полуострова безумием

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал безумием украинский закон об административно-территориальном делении Крыма. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:56

2023-09-05T17:56

2023-09-05T21:08

украина

владимир зеленский

республика крым

россия

политика

владимир бобков

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал безумием украинский закон об административно-территориальном делении Крыма. Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель — подготовить "почву для деоккупации полуострова". Закон предусматривает декоммунизацию Крыма, новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций. "Мы в Крыму привыкли к выходкам и безумным шагам Зеленского. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем. Для него крымский вопрос болезненный и увязывается с вопросом абсолютно неудачного ползания по степям с элементами натыкания на мины, которое они называют "контрнаступление", — заявил Бобков РИА Новости. По его словам, Зеленский живет в век административно-территориальных преобразований. "С момента его прихода к власти административно-территориальные преобразования на Украине происходят регулярно: откалываются области и города, уходят территории, поэтому временная пауза в этом процессе, наверное, не дает ему покоя", — сказал вице-спикер.

https://ria.ru/20230905/krym-1894333191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, республика крым, россия, политика, владимир бобков, ситуация в днр и лнр