https://ria.ru/20230905/krym-1894333191.html
В Госдуме отреагировали на закон Зеленского о Крыме
В Госдуме отреагировали на закон Зеленского о Крыме - РИА Новости, 05.09.2023
В Госдуме отреагировали на закон Зеленского о Крыме
Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал "юридически и реалистически ничтожным" украинский закон об административно-территориальном устройстве Крыма. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:34
2023-09-05T16:34
2023-09-05T16:34
республика крым
владимир зеленский
украина
госдума рф
дмитрий белик
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал "юридически и реалистически ничтожным" украинский закон об административно-территориальном устройстве Крыма. Владимир Зеленский ранее подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель - подготовить "почву для деоккупации полуострова". Закон предусматривает декоммунизацию Крыма, новое районное деление, создание военных и военно-гражданских администраций. "Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся о сегодняшние реалии, в которых Крым был, есть и всегда будет российским. Любые документы, подписанные в Киеве, на территории Крыма юридически и реалистически ничтожны и для крымчан не имеют абсолютно никакого значения", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, Зеленский сегодня скорее модный пиарщик, чем руководитель воюющего государства. "Официальный Киев подобными законами старается отвлечь внимание общественности от разгрома на фронтах", - отметил депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230904/krym-1893998886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, владимир зеленский, украина, госдума рф, дмитрий белик, в мире
Республика Крым, Владимир Зеленский, Украина, Госдума РФ, Дмитрий Белик, В мире
В Госдуме отреагировали на закон Зеленского о Крыме
Белик назвал закон Зеленского об административном устройстве Крыма ничтожным
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал "юридически и реалистически ничтожным" украинский закон об административно-территориальном устройстве Крыма.
Владимир Зеленский ранее подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель - подготовить "почву для деоккупации полуострова". Закон предусматривает декоммунизацию Крыма, новое районное деление, создание военных и военно-гражданских администраций.
В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров
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"Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся о сегодняшние реалии, в которых Крым был, есть и всегда будет российским. Любые документы, подписанные в Киеве, на территории Крыма юридически и реалистически ничтожны и для крымчан не имеют абсолютно никакого значения", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, Зеленский сегодня скорее модный пиарщик, чем руководитель воюющего государства.
"Официальный Киев подобными законами старается отвлечь внимание общественности от разгрома на фронтах", - отметил депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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