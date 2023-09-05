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Власти самопровозглашенного Косово обвинили сербов в контрабанде оружия - РИА Новости, 06.09.2023
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22:49 05.09.2023 (обновлено: 09:07 06.09.2023)
https://ria.ru/20230905/kosovo-1894415901.html
Власти самопровозглашенного Косово обвинили сербов в контрабанде оружия
Власти самопровозглашенного Косово обвинили сербов в контрабанде оружия - РИА Новости, 06.09.2023
Власти самопровозглашенного Косово обвинили сербов в контрабанде оружия
Косовский "премьер" Альбин Курти и МВД самопровозглашенной республики заявили в соцсетях об обнаружении на севере Косово и Метохии "склада с оружием" и его... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-05T22:49
2023-09-06T09:07
в мире
косово
сербия
альбин курти
нато
ак-47
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БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Косовский "премьер" Альбин Курти и МВД самопровозглашенной республики заявили в соцсетях об обнаружении на севере Косово и Метохии "склада с оружием" и его принадлежности сербам, которых обвинили в контрабанде. "Косовская полиция в присутствии контингента (НАТО) KFOR совершила рейд на склад оружия в городе Звечан, которое было доставлено контрабандой в Косово для распределения по бандам. Задержана партия военных автоматических винтовок, ручных гранат и взрывчатки", - написал Курти в соцсети Х. Глава полиции самопровозглашенной республики Джеляль Свечля назвал дом в Звечане, где было обнаружено оружие, "местом сбора и распространения оружия сербских преступных группировок", он также разместил фотографии в соцсетях. Косовская полиция уточнила, что дом принадлежит местному сербу с инициалами Л.Г. 1948 года рождения. После обыска изъяты четыре автомата АК-47 (на фото разные модификации – ред.), 34 магазина для них, 1546 патронов разных калибров, восемь ручных гранат, одна противопехотная мина, два противогаза, две военных сумки, одна светошумовая граната, две петарды, два оптических прицела, а также нож и средства для ношения и чистки оружия. Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 24 июня, что власти самопровозглашенной республики по решению "премьера" Альбина Курти собирают оружие со всего края, чтобы подбросить его сербам на севере и продолжить провокации и эскалацию. Перед тем косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля сообщил, что вблизи здания муниципалитета Звечан на севере края в автомобиле с белградскими номерами обнаружены автоматическое оружие, гранатометы и боеприпасы для совершения террористических актов против косовоалбанских властей.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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в мире, косово, сербия, альбин курти, нато, ак-47
В мире, Косово, Сербия, Альбин Курти, НАТО, АК-47
Власти самопровозглашенного Косово обвинили сербов в контрабанде оружия

Курти после обнаружения склада оружия в Косово обвинил сербов в контрабанде

Фотография, опубликованная Альбином Курти в социальной сети
Фотография, опубликованная Альбином Курти в социальной сети
Фотография, опубликованная Альбином Курти в социальной сети
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Косовский "премьер" Альбин Курти и МВД самопровозглашенной республики заявили в соцсетях об обнаружении на севере Косово и Метохии "склада с оружием" и его принадлежности сербам, которых обвинили в контрабанде.
"Косовская полиция в присутствии контингента (НАТО) KFOR совершила рейд на склад оружия в городе Звечан, которое было доставлено контрабандой в Косово для распределения по бандам. Задержана партия военных автоматических винтовок, ручных гранат и взрывчатки", - написал Курти в соцсети Х.
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Глава полиции самопровозглашенной республики Джеляль Свечля назвал дом в Звечане, где было обнаружено оружие, "местом сбора и распространения оружия сербских преступных группировок", он также разместил фотографии в соцсетях.
Косовская полиция уточнила, что дом принадлежит местному сербу с инициалами Л.Г. 1948 года рождения. После обыска изъяты четыре автомата АК-47 (на фото разные модификации – ред.), 34 магазина для них, 1546 патронов разных калибров, восемь ручных гранат, одна противопехотная мина, два противогаза, две военных сумки, одна светошумовая граната, две петарды, два оптических прицела, а также нож и средства для ношения и чистки оружия.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 24 июня, что власти самопровозглашенной республики по решению "премьера" Альбина Курти собирают оружие со всего края, чтобы подбросить его сербам на севере и продолжить провокации и эскалацию.
Перед тем косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля сообщил, что вблизи здания муниципалитета Звечан на севере края в автомобиле с белградскими номерами обнаружены автоматическое оружие, гранатометы и боеприпасы для совершения террористических актов против косовоалбанских властей.
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В миреКосовоСербияАльбин КуртиНАТОАК-47
 
 
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