https://ria.ru/20230905/kosovo-1894415901.html

Власти самопровозглашенного Косово обвинили сербов в контрабанде оружия

Власти самопровозглашенного Косово обвинили сербов в контрабанде оружия - РИА Новости, 06.09.2023

Власти самопровозглашенного Косово обвинили сербов в контрабанде оружия

Косовский "премьер" Альбин Курти и МВД самопровозглашенной республики заявили в соцсетях об обнаружении на севере Косово и Метохии "склада с оружием" и его... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-05T22:49

2023-09-05T22:49

2023-09-06T09:07

в мире

косово

сербия

альбин курти

нато

ак-47

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БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Косовский "премьер" Альбин Курти и МВД самопровозглашенной республики заявили в соцсетях об обнаружении на севере Косово и Метохии "склада с оружием" и его принадлежности сербам, которых обвинили в контрабанде. "Косовская полиция в присутствии контингента (НАТО) KFOR совершила рейд на склад оружия в городе Звечан, которое было доставлено контрабандой в Косово для распределения по бандам. Задержана партия военных автоматических винтовок, ручных гранат и взрывчатки", - написал Курти в соцсети Х. Глава полиции самопровозглашенной республики Джеляль Свечля назвал дом в Звечане, где было обнаружено оружие, "местом сбора и распространения оружия сербских преступных группировок", он также разместил фотографии в соцсетях. Косовская полиция уточнила, что дом принадлежит местному сербу с инициалами Л.Г. 1948 года рождения. После обыска изъяты четыре автомата АК-47 (на фото разные модификации – ред.), 34 магазина для них, 1546 патронов разных калибров, восемь ручных гранат, одна противопехотная мина, два противогаза, две военных сумки, одна светошумовая граната, две петарды, два оптических прицела, а также нож и средства для ношения и чистки оружия. Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 24 июня, что власти самопровозглашенной республики по решению "премьера" Альбина Курти собирают оружие со всего края, чтобы подбросить его сербам на севере и продолжить провокации и эскалацию. Перед тем косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля сообщил, что вблизи здания муниципалитета Звечан на севере края в автомобиле с белградскими номерами обнаружены автоматическое оружие, гранатометы и боеприпасы для совершения террористических актов против косовоалбанских властей.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, косово, сербия, альбин курти, нато, ак-47