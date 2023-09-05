https://ria.ru/20230905/kosmos-1894347465.html
Отбор в космонавты стартует в Новгородской области 7 и 8 сентября
Отбор в космонавты стартует в Новгородской области 7 и 8 сентября - РИА Новости, 05.09.2023
Отбор в космонавты стартует в Новгородской области 7 и 8 сентября
Отбор в космонавты стартует в Новгородской области 7 и 8 сентября, в НовГУ и на предприятиях пройдут встречи с кандидатами в отряд Роскосмоса, сообщает... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:12
2023-09-05T17:12
2023-09-05T17:12
космос - риа наука
новгородская область
россия
великий новгород
антон шкаплеров
юрий гагарин (космонавт)
роскосмос
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Отбор в космонавты стартует в Новгородской области 7 и 8 сентября, в НовГУ и на предприятиях пройдут встречи с кандидатами в отряд Роскосмоса, сообщает пресс-служба вуза. Уточняется, что 7 и 8 сентября область с рабочим визитом посетит делегация сотрудников научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Ожидается визит заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям, Героя России Антона Шкаплерова. "В связи с объявленным конкурсным набором в космонавты, корпорация Роскосмос проводит масштабную акцию очных встреч и отбора кандидатов в космонавты по всей стране. Делегаты планируют посетить предприятия ОПК и радиоэлектронной промышленности, с которыми НовГУ сотрудничает в сфере подготовки научных и инженерных специальностей. Сотрудники и студенты НовГУ также смогут принять участие в отборе", - приводит пресс-служба слова проректора НовГУ Анастасии Новиковой. Делегация планирует также посетить школу №13 Великого Новгорода и провести открытый урок в космическом классе, который начал работать 1 сентября.
https://ria.ru/20230825/mks-1892163941.html
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космос - риа наука, новгородская область, россия, великий новгород, антон шкаплеров, юрий гагарин (космонавт), роскосмос
Космос - РИА Наука, Новгородская область, Россия, Великий Новгород, Антон Шкаплеров, Юрий Гагарин (космонавт), Роскосмос
Отбор в космонавты стартует в Новгородской области 7 и 8 сентября
Роскосмос проводит масштабную акцию отбора кандидатов в космонавты