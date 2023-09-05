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Это убивает. На Украине озвучили необычную причину потерь ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
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03:35 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/korrupuiya-1894209815.html
Это убивает. На Украине озвучили необычную причину потерь ВСУ
Это убивает. На Украине озвучили необычную причину потерь ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
Это убивает. На Украине озвучили необычную причину потерь ВСУ
Коррупция на Украине приводит к смертям солдат ВСУ. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на директора украинского Центра противодействия коррупции Дарью... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T03:35
2023-09-05T03:35
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Коррупция на Украине приводит к смертям солдат ВСУ. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на директора украинского Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк."Коррупция может убить. В зависимости от того, насколько эффективно мы защищаем государственные средства, солдат либо будет с оружием, либо без него", — рассказала Каленюк.Ранее Владимир Зеленский в интервью заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения. Он отметил, что подобная законодательная инициатива может поступить в парламент в ближайшее время.По закону Украины за госизмену в период военного положения предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Это убивает. На Украине озвучили необычную причину потерь ВСУ

Глава антикоррупционного центра Каленюк: коррупция на Украине убивает солдат ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Коррупция на Украине приводит к смертям солдат ВСУ. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на директора украинского Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.
«
"Коррупция может убить. В зависимости от того, насколько эффективно мы защищаем государственные средства, солдат либо будет с оружием, либо без него", — рассказала Каленюк.
Ранее Владимир Зеленский в интервью заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения. Он отметил, что подобная законодательная инициатива может поступить в парламент в ближайшее время.
По закону Украины за госизмену в период военного положения предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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