https://ria.ru/20230905/korrupuiya-1894209815.html

Это убивает. На Украине озвучили необычную причину потерь ВСУ

Это убивает. На Украине озвучили необычную причину потерь ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023

Это убивает. На Украине озвучили необычную причину потерь ВСУ

Коррупция на Украине приводит к смертям солдат ВСУ. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на директора украинского Центра противодействия коррупции Дарью... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T03:35

2023-09-05T03:35

2023-09-05T03:35

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Коррупция на Украине приводит к смертям солдат ВСУ. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на директора украинского Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк."Коррупция может убить. В зависимости от того, насколько эффективно мы защищаем государственные средства, солдат либо будет с оружием, либо без него", — рассказала Каленюк.Ранее Владимир Зеленский в интервью заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения. Он отметил, что подобная законодательная инициатива может поступить в парламент в ближайшее время.По закону Украины за госизмену в период военного положения предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20230830/podderzhka-1893280923.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины