https://ria.ru/20230905/koronavirus-1894246947.html
В России за неделю госпитализировали 1172 человека с коронавирусом
В России за неделю госпитализировали 1172 человека с коронавирусом - РИА Новости, 05.09.2023
В России за неделю госпитализировали 1172 человека с коронавирусом
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 31,6%, говорится в сообщении Федерального оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:23
2023-09-05T11:23
2023-09-05T11:23
здоровье - общество
общество
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 31,6%, говорится в сообщении Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 3,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1 172 человека с коронавирусом, что на 13,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах России, в том числе в 11 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 3 655 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 17,8% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 16 человек, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20230831/koronavirus-1893507875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Здоровье - Общество, Общество, Россия, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за неделю госпитализировали 1172 человека с коронавирусом
Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась на 31,6%