https://ria.ru/20230905/koronavirus-1894246947.html

В России за неделю госпитализировали 1172 человека с коронавирусом

В России за неделю госпитализировали 1172 человека с коронавирусом - РИА Новости, 05.09.2023

В России за неделю госпитализировали 1172 человека с коронавирусом

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 31,6%, говорится в сообщении Федерального оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:23

2023-09-05T11:23

2023-09-05T11:23

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общество

россия

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 31,6%, говорится в сообщении Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 3,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1 172 человека с коронавирусом, что на 13,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах России, в том числе в 11 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 3 655 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 17,8% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю 16 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20230831/koronavirus-1893507875.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, коронавирус в россии, распространение коронавируса