https://ria.ru/20230905/kontrol-1894245943.html

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на участника СВО в Батайске

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на участника СВО в Батайске - РИА Новости, 05.09.2023

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на участника СВО в Батайске

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах конфликта в Батайске, в ходе которого в участника СВО 12 раз... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:19

2023-09-05T11:19

2023-09-05T11:19

россия

батайск

ростовская область

александр бастрыкин

василий голубев

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен – РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах конфликта в Батайске, в ходе которого в участника СВО 12 раз выстрелили из "травмата", сообщает СУСК по Ростовской области. "Учитывая повышенный резонанс, председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУСК по Ростовской области Хуаде А.Г. доложить об обстоятельствах произошедшего", - говорится в посте в телеграм-канале управления. Инцидент произошел в ночь на воскресенье: в парке имени Ленина возле кафе "Клевер" в ходе ссоры неизвестный 12 раз выстрелил в оппонента, участника СВО, из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Как писали жители в соцсетях, пострадавшего до этого избила толпа. Что именно стало поводом для экзекуции, не уточняется. Позже глава региона Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что по факту инцидента в Батайске возбуждено уголовное дело, расследование которого взято под губернаторский контроль.

https://ria.ru/20230904/boets-1894154417.html

россия

батайск

ростовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, батайск, ростовская область, александр бастрыкин, василий голубев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия