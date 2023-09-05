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Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на участника СВО в Батайске - РИА Новости, 05.09.2023
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11:19 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/kontrol-1894245943.html
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на участника СВО в Батайске
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на участника СВО в Батайске - РИА Новости, 05.09.2023
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на участника СВО в Батайске
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах конфликта в Батайске, в ходе которого в участника СВО 12 раз... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:19
2023-09-05T11:19
россия
батайск
ростовская область
александр бастрыкин
василий голубев
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен – РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах конфликта в Батайске, в ходе которого в участника СВО 12 раз выстрелили из "травмата", сообщает СУСК по Ростовской области. "Учитывая повышенный резонанс, председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУСК по Ростовской области Хуаде А.Г. доложить об обстоятельствах произошедшего", - говорится в посте в телеграм-канале управления. Инцидент произошел в ночь на воскресенье: в парке имени Ленина возле кафе "Клевер" в ходе ссоры неизвестный 12 раз выстрелил в оппонента, участника СВО, из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Как писали жители в соцсетях, пострадавшего до этого избила толпа. Что именно стало поводом для экзекуции, не уточняется. Позже глава региона Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что по факту инцидента в Батайске возбуждено уголовное дело, расследование которого взято под губернаторский контроль.
https://ria.ru/20230904/boets-1894154417.html
россия
батайск
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россия, батайск, ростовская область, александр бастрыкин, василий голубев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Батайск, Ростовская область, Александр Бастрыкин, Василий Голубев, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на участника СВО в Батайске

Бастрыкину доложат о деле о нападении на участника спецоперации в Батайске

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен – РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах конфликта в Батайске, в ходе которого в участника СВО 12 раз выстрелили из "травмата", сообщает СУСК по Ростовской области.
"Учитывая повышенный резонанс, председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУСК по Ростовской области Хуаде А.Г. доложить об обстоятельствах произошедшего", - говорится в посте в телеграм-канале управления.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье: в парке имени Ленина возле кафе "Клевер" в ходе ссоры неизвестный 12 раз выстрелил в оппонента, участника СВО, из травматического оружия и скрылся с места происшествия.
Как писали жители в соцсетях, пострадавшего до этого избила толпа. Что именно стало поводом для экзекуции, не уточняется.
Позже глава региона Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что по факту инцидента в Батайске возбуждено уголовное дело, расследование которого взято под губернаторский контроль.
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РоссияБатайскРостовская областьАлександр БастрыкинВасилий ГолубевСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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