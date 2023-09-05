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Кеннеди-младшего возмутила поддержка США конфликта на Украине - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 05.09.2023 (обновлено: 21:48 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/konflikt-1894410861.html
Кеннеди-младшего возмутила поддержка США конфликта на Украине
Кеннеди-младшего возмутила поддержка США конфликта на Украине - РИА Новости, 05.09.2023
Кеннеди-младшего возмутила поддержка США конфликта на Украине
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсетях усомнился в оправданности "инвестирования" в украинский конфликт. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T21:39
2023-09-05T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
роберт кеннеди
митт ромни
нато
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсетях усомнился в оправданности "инвестирования" в украинский конфликт. Как написал Кеннеди в соцсети Х (ранее Twitter), сенаторы республиканец Митт Ромни и демократ Ричард Блюменталь называют "стоящим вложением" отправку средств США на Украину, отмечая, что в конфликте не погибают американские граждане. Кеннеди назвал такую постановку вопроса "возмутительной", а сенаторов обвинил в "демонстрации полного безразличия" к вопросу о влиянии конфликта на американскую экономику. "Что думаете, после 100 плюс миллиардов долларов оправдаете ли вы эти деньги?" - написал Кеннеди. Объем военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысил 43,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 43 миллиарда долларов, заявили ранее в Пентагоне. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
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в мире, украина, россия, роберт кеннеди, митт ромни, нато, сергей лавров, министерство обороны сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Роберт Кеннеди, Митт Ромни, НАТО, Сергей Лавров, Министерство обороны США, США
Кеннеди-младшего возмутила поддержка США конфликта на Украине

Кеннеди-младшего возмутила финансовая поддержка США конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсетях усомнился в оправданности "инвестирования" в украинский конфликт.
Как написал Кеннеди в соцсети Х (ранее Twitter), сенаторы республиканец Митт Ромни и демократ Ричард Блюменталь называют "стоящим вложением" отправку средств США на Украину, отмечая, что в конфликте не погибают американские граждане. Кеннеди назвал такую постановку вопроса "возмутительной", а сенаторов обвинил в "демонстрации полного безразличия" к вопросу о влиянии конфликта на американскую экономику. "Что думаете, после 100 плюс миллиардов долларов оправдаете ли вы эти деньги?" - написал Кеннеди.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины
19 июля, 08:00
Объем военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысил 43,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 43 миллиарда долларов, заявили ранее в Пентагоне.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинский военнослужащий перед снарядом от 155-миллиметровой гаубицы ТРФ-1 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Запад сливает Украину по афганскому сценарию
28 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРоберт КеннедиМитт РомниНАТОСергей ЛавровМинистерство обороны СШАСША
 
 
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