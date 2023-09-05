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Дело техники: чем удивит автопарк коммунальных служб Москвы

Дело техники: чем удивит автопарк коммунальных служб Москвы - РИА Новости, 05.09.2023

Дело техники: чем удивит автопарк коммунальных служб Москвы

В ходе фестивальной программы Московского урбанистического форума в "Лужниках" комплекс городского хозяйства Москвы представил коммунальную и спасательную... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T09:00

2023-09-05T09:00

2023-09-05T09:00

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городское хозяйство москвы

москва

тинао

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

комплекс городского хозяйства москвы

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В ходе фестивальной программы Московского урбанистического форума в "Лужниках" комплекс городского хозяйства Москвы представил коммунальную и спасательную технику, в числе которой оказались и непривычные обывательскому глазу машины. Горожане могут не только посмотреть на снегоболотоходы, аэролодки и пожарные автолестницы, но и забраться в кабины некоторых из них. О самых интересных экземплярах, находящихся на службе города, можно узнать в фотогалерее РИА Новости.

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