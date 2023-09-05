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Дело техники: чем удивит автопарк коммунальных служб Москвы - РИА Новости, 05.09.2023
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Дело техники: чем удивит автопарк коммунальных служб Москвы
Дело техники: чем удивит автопарк коммунальных служб Москвы - РИА Новости, 05.09.2023
Дело техники: чем удивит автопарк коммунальных служб Москвы
В ходе фестивальной программы Московского урбанистического форума в "Лужниках" комплекс городского хозяйства Москвы представил коммунальную и спасательную... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:00
2023-09-05T09:00
фото
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
тинао
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
комплекс городского хозяйства москвы
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В ходе фестивальной программы Московского урбанистического форума в "Лужниках" комплекс городского хозяйства Москвы представил коммунальную и спасательную технику, в числе которой оказались и непривычные обывательскому глазу машины. Горожане могут не только посмотреть на снегоболотоходы, аэролодки и пожарные автолестницы, но и забраться в кабины некоторых из них. О самых интересных экземплярах, находящихся на службе города, можно узнать в фотогалерее РИА Новости.
москва
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РИА Новости
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Фото, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023), Комплекс городского хозяйства Москвы, Мосгаз, Россети, Россети Московский регион, Мосэкомониторинг, Мосводоканал

Дело техники: чем удивит автопарк коммунальных служб Москвы

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В ходе фестивальной программы Московского урбанистического форума в "Лужниках" комплекс городского хозяйства Москвы представил коммунальную и спасательную технику, в числе которой оказались и непривычные обывательскому глазу машины. Горожане могут не только посмотреть на снегоболотоходы, аэролодки и пожарные автолестницы, но и забраться в кабины некоторых из них. О самых интересных экземплярах, находящихся на службе города, можно узнать в фотогалерее РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Среди экспонатов, представленных в "Лужниках", 23 единицы пожарно-спасательной техники, в том числе телескопический подъемник ПТП-28 "Спайдер", который применяется в аварийно-спасательных работах и при тушении пожаров. Его преимущество в том, что он может работать в стесненных условиях дворовых территорий, доставляя пожарных и огнетушащие вещества к очагу возгорания на высоту до 28 метров.

Пожарный телескопический подъёмник ПТП-28 Спайдер на Аллее Спортивной Славы на Воробьевых горах. Подъёмник предназначен для проведения аварийно-спасательных работ, а также тушения пожаров

Среди экспонатов, представленных в "Лужниках", 23 единицы пожарно-спасательной техники, в том числе телескопический подъемник ПТП-28 "Спайдер", который применяется в аварийно-спасательных работах и при тушении пожаров. Его преимущество в том, что он может работать в стесненных условиях дворовых территорий, доставляя пожарных и огнетушащие вещества к очагу возгорания на высоту до 28 метров.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Аэролодка "Север-650К", предназначенная для спасения на водоемах и в заболоченной и обводненной местности, способна развивать скорость до 140 километров в час. Это почти в два раза больше показателей других аналогов на воздушной подушке. Она способна работать при температуре воздуха ниже минус 50 градусов, а на ее носу есть широкая площадка для организации работы спасателей и водолазов.

Аэролодка Север 650К поисково-спасательной службы на водных объектах на Аллее Спортивной Славы на Воробьевых горах

Аэролодка "Север-650К", предназначенная для спасения на водоемах и в заболоченной и обводненной местности, способна развивать скорость до 140 километров в час. Это почти в два раза больше показателей других аналогов на воздушной подушке. Она способна работать при температуре воздуха ниже минус 50 градусов, а на ее носу есть широкая площадка для организации работы спасателей и водолазов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Инженерные и коммунальные предприятия комплекса городского хозяйства столицы также продемонстрировали свою спецтехнику. АО "Мосводоканал" показал передвижную химико-бактериологическую лабораторию, которая проводит анализы как по просьбам горожан, так и при вводе в эксплуатацию новых сетей, а также по окончании ремонтных работ и после промывки трубопроводов. Вода исследуется по 13 показателям на цветность, мутность, общий хлор, жесткость, электрическую проводимость, хлороформ, окалину, песок и железо.

Передвижная химико-бактериологическая лаборатория качества питьевой воды на Аллее Спортивной Славы на Воробьевых горах

Инженерные и коммунальные предприятия комплекса городского хозяйства столицы также продемонстрировали свою спецтехнику. АО "Мосводоканал" показал передвижную химико-бактериологическую лабораторию, которая проводит анализы как по просьбам горожан, так и при вводе в эксплуатацию новых сетей, а также по окончании ремонтных работ и после промывки трубопроводов. Вода исследуется по 13 показателям на цветность, мутность, общий хлор, жесткость, электрическую проводимость, хлороформ, окалину, песок и железо.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Еще один экземпляр "Мосводоканала" – это комбинированная каналопромывочная машина, используемая для аварийной и профилактической очистки канализационных труб, приемников, отстойников и колодцев. Струи воды под давлением, достигающим 250 атмосфер, размывают даже самые сложные загрязнения. Этим функционал машины не ограничивается. Она имеет вакуумную установку, с помощью которой может высасывать загрязненную жидкость, осадок, перемещая их в отдельный бак. Насосное оборудование спецавтомобиля позволяет собирать осадок с глубины до 18 метров.

Комбинированная каналопромывочная машина на Аллее Спортивной Славы на Воробьевых горах

Еще один экземпляр "Мосводоканала" – это комбинированная каналопромывочная машина, используемая для аварийной и профилактической очистки канализационных труб, приемников, отстойников и колодцев. Струи воды под давлением, достигающим 250 атмосфер, размывают даже самые сложные загрязнения. Этим функционал машины не ограничивается. Она имеет вакуумную установку, с помощью которой может высасывать загрязненную жидкость, осадок, перемещая их в отдельный бак. Насосное оборудование спецавтомобиля позволяет собирать осадок с глубины до 18 метров.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Кроме того, в арсенале "Мосводоканала" передвижная ремонтная мастерская МАВР-58860С на полноприводном шасси КамАЗ-43118. Спецтехника позволяет проводить ремонт оборудования, расположенного в труднодоступных местах. На борту машины есть дизель-генераторная установка, сварочный аппарат, погружной насос, слесарный верстак, тиски, электрическое точило, набор слесарного инструмента и стойка внешнего освещения.

Передвижная ремонтная мастерская АО Мосводоканал на Аллее Спортивной Славы на Воробьевых горах

Кроме того, в арсенале "Мосводоканала" передвижная ремонтная мастерская МАВР-58860С на полноприводном шасси КамАЗ-43118. Спецтехника позволяет проводить ремонт оборудования, расположенного в труднодоступных местах. На борту машины есть дизель-генераторная установка, сварочный аппарат, погружной насос, слесарный верстак, тиски, электрическое точило, набор слесарного инструмента и стойка внешнего освещения.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

АО "Мосгаз" представил снегоболотоход, способный проехать по любому бездорожью. Кузов выполнен из алюминиевых сплавов и утеплен, вмещает до восьми человек. Благодаря особому гусеничному ходу и пятиступенчатой коробке передач машина может преодолевать небольшие водные преграды.

Гусеничный снегоболотоход TINGER TR5 АО Мосгаз на Аллее Спортивной Славы на Воробьевых горах

АО "Мосгаз" представил снегоболотоход, способный проехать по любому бездорожью. Кузов выполнен из алюминиевых сплавов и утеплен, вмещает до восьми человек. Благодаря особому гусеничному ходу и пятиступенчатой коробке передач машина может преодолевать небольшие водные преграды.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Другая машина "Мосгаза" – передвижная лаборатория технадзора – это полноценный комплекс на колесах, позволяющий определить качество сварных соединений. Результат контроля выдается непосредственно на месте проведения работ в кратчайшие сроки.

Лаборатория на базе Volkswagen Crafter 2EKE2 АО Мосгаз на Аллее Спортивной Славы на Воробьевых горах

Другая машина "Мосгаза" – передвижная лаборатория технадзора – это полноценный комплекс на колесах, позволяющий определить качество сварных соединений. Результат контроля выдается непосредственно на месте проведения работ в кратчайшие сроки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Передвижная экологическая лаборатория ГПБУ "Мосэкомониторинг" применяется для обследования территорий города вдали от автоматических станций контроля загрязнения воздуха. Машина оснащена автоматическими газоанализаторами, аналогичными тем, что расположены внутри автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, а также оборудованием для отбора проб воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам. В режиме реального времени она проводит анализ на выявление 11 основных загрязняющих веществ.

Передвижная экологическая лаборатория Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы на Аллее Спортивной Славы на Воробьевых горах

Передвижная экологическая лаборатория ГПБУ "Мосэкомониторинг" применяется для обследования территорий города вдали от автоматических станций контроля загрязнения воздуха. Машина оснащена автоматическими газоанализаторами, аналогичными тем, что расположены внутри автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, а также оборудованием для отбора проб воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам. В режиме реального времени она проводит анализ на выявление 11 основных загрязняющих веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Еще один "экспонат" был представлен ПАО "Россети Московский регион". Вездеход-амфибия для перемещения по бездорожью — болотам, песку, снегу, льду, каменным россыпям. Благодаря герметичному алюминиевому кузову и колесам сверхнизкого давления вездеход-амфибия способен преодолевать водоемы и броды вплавь. Его основное назначение — инспекционные осмотры воздушных линий электропередачи. Вездеход-амфибия используется на территории ТиНАО и Московской области. При необходимости он доставляет оборудование и материалы для выполнения ремонтно-восстановительных работ. Ему не страшны ни сугробы, ни половодье, ни болота.

Вездеход-амфибия Шерп ПАО Россети Московский регион на Аллее Спортивной Славы на Воробьевых горах

Еще один "экспонат" был представлен ПАО "Россети Московский регион". Вездеход-амфибия для перемещения по бездорожью — болотам, песку, снегу, льду, каменным россыпям. Благодаря герметичному алюминиевому кузову и колесам сверхнизкого давления вездеход-амфибия способен преодолевать водоемы и броды вплавь. Его основное назначение — инспекционные осмотры воздушных линий электропередачи. Вездеход-амфибия используется на территории ТиНАО и Московской области. При необходимости он доставляет оборудование и материалы для выполнения ремонтно-восстановительных работ. Ему не страшны ни сугробы, ни половодье, ни болота.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 9
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоГородское хозяйство МосквыМоскваТиНАОМосковский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)Комплекс городского хозяйства МосквыМосгазРоссетиРоссети Московский регионМосэкомониторингМосводоканал
 
 
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