Дело техники: чем удивит автопарк коммунальных служб Москвы

Среди экспонатов, представленных в "Лужниках", 23 единицы пожарно-спасательной техники, в том числе телескопический подъемник ПТП-28 "Спайдер", который применяется в аварийно-спасательных работах и при тушении пожаров. Его преимущество в том, что он может работать в стесненных условиях дворовых территорий, доставляя пожарных и огнетушащие вещества к очагу возгорания на высоту до 28 метров.
Среди экспонатов, представленных в "Лужниках", 23 единицы пожарно-спасательной техники, в том числе телескопический подъемник ПТП-28 "Спайдер", который применяется в аварийно-спасательных работах и при тушении пожаров. Его преимущество в том, что он может работать в стесненных условиях дворовых территорий, доставляя пожарных и огнетушащие вещества к очагу возгорания на высоту до 28 метров.
Аэролодка "Север-650К", предназначенная для спасения на водоемах и в заболоченной и обводненной местности, способна развивать скорость до 140 километров в час. Это почти в два раза больше показателей других аналогов на воздушной подушке. Она способна работать при температуре воздуха ниже минус 50 градусов, а на ее носу есть широкая площадка для организации работы спасателей и водолазов.
Аэролодка "Север-650К", предназначенная для спасения на водоемах и в заболоченной и обводненной местности, способна развивать скорость до 140 километров в час. Это почти в два раза больше показателей других аналогов на воздушной подушке. Она способна работать при температуре воздуха ниже минус 50 градусов, а на ее носу есть широкая площадка для организации работы спасателей и водолазов.
Инженерные и коммунальные предприятия комплекса городского хозяйства столицы также продемонстрировали свою спецтехнику. АО "Мосводоканал" показал передвижную химико-бактериологическую лабораторию, которая проводит анализы как по просьбам горожан, так и при вводе в эксплуатацию новых сетей, а также по окончании ремонтных работ и после промывки трубопроводов. Вода исследуется по 13 показателям на цветность, мутность, общий хлор, жесткость, электрическую проводимость, хлороформ, окалину, песок и железо.
Инженерные и коммунальные предприятия комплекса городского хозяйства столицы также продемонстрировали свою спецтехнику. АО "Мосводоканал" показал передвижную химико-бактериологическую лабораторию, которая проводит анализы как по просьбам горожан, так и при вводе в эксплуатацию новых сетей, а также по окончании ремонтных работ и после промывки трубопроводов. Вода исследуется по 13 показателям на цветность, мутность, общий хлор, жесткость, электрическую проводимость, хлороформ, окалину, песок и железо.
Еще один экземпляр "Мосводоканала" – это комбинированная каналопромывочная машина, используемая для аварийной и профилактической очистки канализационных труб, приемников, отстойников и колодцев. Струи воды под давлением, достигающим 250 атмосфер, размывают даже самые сложные загрязнения. Этим функционал машины не ограничивается. Она имеет вакуумную установку, с помощью которой может высасывать загрязненную жидкость, осадок, перемещая их в отдельный бак. Насосное оборудование спецавтомобиля позволяет собирать осадок с глубины до 18 метров.
Еще один экземпляр "Мосводоканала" – это комбинированная каналопромывочная машина, используемая для аварийной и профилактической очистки канализационных труб, приемников, отстойников и колодцев. Струи воды под давлением, достигающим 250 атмосфер, размывают даже самые сложные загрязнения. Этим функционал машины не ограничивается. Она имеет вакуумную установку, с помощью которой может высасывать загрязненную жидкость, осадок, перемещая их в отдельный бак. Насосное оборудование спецавтомобиля позволяет собирать осадок с глубины до 18 метров.
Кроме того, в арсенале "Мосводоканала" передвижная ремонтная мастерская МАВР-58860С на полноприводном шасси КамАЗ-43118. Спецтехника позволяет проводить ремонт оборудования, расположенного в труднодоступных местах. На борту машины есть дизель-генераторная установка, сварочный аппарат, погружной насос, слесарный верстак, тиски, электрическое точило, набор слесарного инструмента и стойка внешнего освещения.
Кроме того, в арсенале "Мосводоканала" передвижная ремонтная мастерская МАВР-58860С на полноприводном шасси КамАЗ-43118. Спецтехника позволяет проводить ремонт оборудования, расположенного в труднодоступных местах. На борту машины есть дизель-генераторная установка, сварочный аппарат, погружной насос, слесарный верстак, тиски, электрическое точило, набор слесарного инструмента и стойка внешнего освещения.
АО "Мосгаз" представил снегоболотоход, способный проехать по любому бездорожью. Кузов выполнен из алюминиевых сплавов и утеплен, вмещает до восьми человек. Благодаря особому гусеничному ходу и пятиступенчатой коробке передач машина может преодолевать небольшие водные преграды.
АО "Мосгаз" представил снегоболотоход, способный проехать по любому бездорожью. Кузов выполнен из алюминиевых сплавов и утеплен, вмещает до восьми человек. Благодаря особому гусеничному ходу и пятиступенчатой коробке передач машина может преодолевать небольшие водные преграды.
Другая машина "Мосгаза" – передвижная лаборатория технадзора – это полноценный комплекс на колесах, позволяющий определить качество сварных соединений. Результат контроля выдается непосредственно на месте проведения работ в кратчайшие сроки.
Другая машина "Мосгаза" – передвижная лаборатория технадзора – это полноценный комплекс на колесах, позволяющий определить качество сварных соединений. Результат контроля выдается непосредственно на месте проведения работ в кратчайшие сроки.
Передвижная экологическая лаборатория ГПБУ "Мосэкомониторинг" применяется для обследования территорий города вдали от автоматических станций контроля загрязнения воздуха. Машина оснащена автоматическими газоанализаторами, аналогичными тем, что расположены внутри автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, а также оборудованием для отбора проб воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам. В режиме реального времени она проводит анализ на выявление 11 основных загрязняющих веществ.
Передвижная экологическая лаборатория ГПБУ "Мосэкомониторинг" применяется для обследования территорий города вдали от автоматических станций контроля загрязнения воздуха. Машина оснащена автоматическими газоанализаторами, аналогичными тем, что расположены внутри автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, а также оборудованием для отбора проб воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам. В режиме реального времени она проводит анализ на выявление 11 основных загрязняющих веществ.
Еще один "экспонат" был представлен ПАО "Россети Московский регион". Вездеход-амфибия для перемещения по бездорожью — болотам, песку, снегу, льду, каменным россыпям. Благодаря герметичному алюминиевому кузову и колесам сверхнизкого давления вездеход-амфибия способен преодолевать водоемы и броды вплавь. Его основное назначение — инспекционные осмотры воздушных линий электропередачи. Вездеход-амфибия используется на территории ТиНАО и Московской области. При необходимости он доставляет оборудование и материалы для выполнения ремонтно-восстановительных работ. Ему не страшны ни сугробы, ни половодье, ни болота.
Еще один "экспонат" был представлен ПАО "Россети Московский регион". Вездеход-амфибия для перемещения по бездорожью — болотам, песку, снегу, льду, каменным россыпям. Благодаря герметичному алюминиевому кузову и колесам сверхнизкого давления вездеход-амфибия способен преодолевать водоемы и броды вплавь. Его основное назначение — инспекционные осмотры воздушных линий электропередачи. Вездеход-амфибия используется на территории ТиНАО и Московской области. При необходимости он доставляет оборудование и материалы для выполнения ремонтно-восстановительных работ. Ему не страшны ни сугробы, ни половодье, ни болота.