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СМИ: суд на Украине рассмотрит апелляцию на арест Коломойского в среду - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/kolomoyskiy-1894253718.html
СМИ: суд на Украине рассмотрит апелляцию на арест Коломойского в среду
СМИ: суд на Украине рассмотрит апелляцию на арест Коломойского в среду - РИА Новости, 05.09.2023
СМИ: суд на Украине рассмотрит апелляцию на арест Коломойского в среду
Киевский апелляционный суд рассмотрит в среду апелляцию на арест украинского бизнесмена Игоря Коломойского, обвиняемого в мошенничестве и легализации имущества, РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:50
2023-09-05T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
игорь коломойский
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Киевский апелляционный суд рассмотрит в среду апелляцию на арест украинского бизнесмена Игоря Коломойского, обвиняемого в мошенничестве и легализации имущества, сообщает украинское агентство Укринформ. Ранее СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд в Киеве 2 сентября арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). По словам адвоката Коломойского Александра Лысака, его подзащитный не будет вносить залог. Он также заявил, что Коломойский будет подавать апелляцию на решение суда. "Киевский апелляционный суд назначил на 11.20 (совпадает с мск - ред.) 6 сентября рассмотрение жалобы защиты бизнесмена Игоря Коломойского на решение Шевченковского райсуда столицы о содержании его под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 миллионов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале агентства. Коломойский являлся основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022-м – 850 миллионов долларов. В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.
https://ria.ru/20230903/kolomoyskiy-1893933229.html
https://ria.ru/20230527/aktivy-1874582876.html
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в мире, украина, киев, игорь коломойский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Игорь Коломойский
СМИ: суд на Украине рассмотрит апелляцию на арест Коломойского в среду

"Укринформ": суд рассмотрит апелляцию на арест Коломойского 6 сентября

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Киевский апелляционный суд рассмотрит в среду апелляцию на арест украинского бизнесмена Игоря Коломойского, обвиняемого в мошенничестве и легализации имущества, сообщает украинское агентство Укринформ.
Ранее СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд в Киеве 2 сентября арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). По словам адвоката Коломойского Александра Лысака, его подзащитный не будет вносить залог. Он также заявил, что Коломойский будет подавать апелляцию на решение суда.
Бизнесмен Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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"Киевский апелляционный суд назначил на 11.20 (совпадает с мск - ред.) 6 сентября рассмотрение жалобы защиты бизнесмена Игоря Коломойского на решение Шевченковского райсуда столицы о содержании его под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 миллионов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале агентства.
Коломойский являлся основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022-м – 850 миллионов долларов.
В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.
Крым - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
В Крыму оценили национализированные активы украинских олигархов
27 мая, 20:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевИгорь Коломойский
 
 
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