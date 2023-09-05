https://ria.ru/20230905/kirilenko-1894413039.html

Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР

Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 05.09.2023

Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР

Владимир Зеленский уволил руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко, соответствующий указ опубликован на его... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T22:02

2023-09-05T22:02

2023-09-05T22:02

в мире

киев

донецкая народная республика

великобритания

алексей резников

владимир зеленский

амку

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко, соответствующий указ опубликован на его сайте. "Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе. Ранее украинский депутат Ярослав Железняк сообщал, что Верховная рада уволила главу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольгу Пищанскую, которая подала заявление об отставке на фоне перестановок в правительстве. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в свою очередь заявил, уже в среду вместо Пищанской АМКУ возглавит Кириленко. Фонд госимущества, по его словам, пока что останется без руководителя. Перестановки происходят на фоне отставки Алексея Резникова с поста министра обороны, которую Рада также поддержала на заседании во вторник. Резников покинул пост министра после очередного коррупционного скандала вокруг минобороны. Относительно дальнейшей судьбы Резникова украинские СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации". В среду украинский парламент рассмотрит вопрос о назначении новым министром обороны Рустема Умерова.

https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894101955.html

киев

донецкая народная республика

великобритания

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в мире, киев, донецкая народная республика, великобритания, алексей резников, владимир зеленский, амку, верховная рада украины, павел кириленко