https://ria.ru/20230905/kirgiziya-1894319226.html

В Киргизии планируют запретить отапливать дома зимой электричеством

В Киргизии планируют запретить отапливать дома зимой электричеством - РИА Новости, 05.09.2023

В Киргизии планируют запретить отапливать дома зимой электричеством

Министерство энергетики Киргизии планирует запретить отапливать дома зимой электричеством из-за дефицита воды в водохранилище крупнейшей в стране Токтогульской... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:55

2023-09-05T15:55

2023-09-05T15:55

киргизия

россия

туркмения

электричество

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БИШКЕК, 5 сен - РИА Новости. Министерство энергетики Киргизии планирует запретить отапливать дома зимой электричеством из-за дефицита воды в водохранилище крупнейшей в стране Токтогульской ГЭС, сообщил замминистра энергетики Таалайбек Байгазиев в эфире киргизского "Биринчи радио" ("Первое радио")."В этом году из-за низкого уровня воды для выработки электроэнергии мы планируем запретить электроотопление", - заявил замминистра.В то же время Байгазиев заверил, что веерных отключений электроэнергии этой зимой в республике не будет. "Будет предусмотрена лимитированная мощность в 5 кВт для каждого потребителя. Этого хватит для бытовых нужд - на работу холодильника, плиты и других бытовых приборов. Но на электроотопление мощностей может не хватить", - уточнил чиновник. По его словам, чтобы справиться с дефицитом электроэнергии в зимний период, Киргизия планирует импортировать по 1,7 млрд кВт.ч из России и Туркмении.

https://ria.ru/20230903/kirgiziya-1893919341.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230902/kirgiziya-1893823652.html

киргизия

россия

туркмения

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киргизия, россия, туркмения, электричество