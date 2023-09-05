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В Киргизии планируют запретить отапливать дома зимой электричеством - РИА Новости, 05.09.2023
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15:55 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/kirgiziya-1894319226.html
В Киргизии планируют запретить отапливать дома зимой электричеством
В Киргизии планируют запретить отапливать дома зимой электричеством - РИА Новости, 05.09.2023
В Киргизии планируют запретить отапливать дома зимой электричеством
Министерство энергетики Киргизии планирует запретить отапливать дома зимой электричеством из-за дефицита воды в водохранилище крупнейшей в стране Токтогульской... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:55
2023-09-05T15:55
киргизия
россия
туркмения
электричество
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БИШКЕК, 5 сен - РИА Новости. Министерство энергетики Киргизии планирует запретить отапливать дома зимой электричеством из-за дефицита воды в водохранилище крупнейшей в стране Токтогульской ГЭС, сообщил замминистра энергетики Таалайбек Байгазиев в эфире киргизского "Биринчи радио" ("Первое радио")."В этом году из-за низкого уровня воды для выработки электроэнергии мы планируем запретить электроотопление", - заявил замминистра.В то же время Байгазиев заверил, что веерных отключений электроэнергии этой зимой в республике не будет. "Будет предусмотрена лимитированная мощность в 5 кВт для каждого потребителя. Этого хватит для бытовых нужд - на работу холодильника, плиты и других бытовых приборов. Но на электроотопление мощностей может не хватить", - уточнил чиновник. По его словам, чтобы справиться с дефицитом электроэнергии в зимний период, Киргизия планирует импортировать по 1,7 млрд кВт.ч из России и Туркмении.
https://ria.ru/20230903/kirgiziya-1893919341.html
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киргизия, россия, туркмения, электричество
Киргизия, Россия, Туркмения, Электричество
В Киргизии планируют запретить отапливать дома зимой электричеством

Минэнерго Киргизии планирует запретить отапливать дома зимой электричеством

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкБишкек
Бишкек - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 5 сен - РИА Новости. Министерство энергетики Киргизии планирует запретить отапливать дома зимой электричеством из-за дефицита воды в водохранилище крупнейшей в стране Токтогульской ГЭС, сообщил замминистра энергетики Таалайбек Байгазиев в эфире киргизского "Биринчи радио" ("Первое радио").
"В этом году из-за низкого уровня воды для выработки электроэнергии мы планируем запретить электроотопление", - заявил замминистра.
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В то же время Байгазиев заверил, что веерных отключений электроэнергии этой зимой в республике не будет.
"Будет предусмотрена лимитированная мощность в 5 кВт для каждого потребителя. Этого хватит для бытовых нужд - на работу холодильника, плиты и других бытовых приборов. Но на электроотопление мощностей может не хватить", - уточнил чиновник.
По его словам, чтобы справиться с дефицитом электроэнергии в зимний период, Киргизия планирует импортировать по 1,7 млрд кВт.ч из России и Туркмении.
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КиргизияРоссияТуркменияЭлектричество
 
 
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