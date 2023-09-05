https://ria.ru/20230905/kiev-1894412861.html

Белый дом назвал переговоры с конгрессом о помощи Киеву конструктивными

Белый дом назвал переговоры с конгрессом о помощи Киеву конструктивными - РИА Новости, 05.09.2023

Белый дом назвал переговоры с конгрессом о помощи Киеву конструктивными

Белый дом работает с конгрессом США над выделением запрошенной ранее дополнительной помощи Украине и считает текущие обсуждения конструктивными, заявил во... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T22:02

2023-09-05T22:02

2023-09-05T22:18

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конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Белый дом работает с конгрессом США над выделением запрошенной ранее дополнительной помощи Украине и считает текущие обсуждения конструктивными, заявил во вторник советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы плотно работаем с конгрессом над дополнительным пакетом финансирования, который запросил президент… ведем работу с сенатом и палатой представителей. У нас конструктивные обсуждения с обеими партиями в обеих палатах", - сообщил он журналистам на брифинге. Салливан также выразил надежду на то, что конгресс в результате данных обсуждений поддержит предоставление дополнительных средств Киеву, чтобы "Украина получила то, в чем нуждается". Белый дом ранее направил запрос к конгрессу на 24 миллиарда долларов помощи Украине, больше половины из которых - 13,1 миллиарда долларов - приходится на военную поддержку. Данный запрос вызвал критику со стороны множества республиканских конгрессменов, часть из которых потребовали от президента США Джо Байдена сперва объяснить стратегию администрации в отношении Украины, а другие, включая Марджори Тейлор Грин, и вовсе заявили о решении голосовать против выделения Киеву дополнительных денег. Конгрессмены обвиняют Белый дом в разжигании третьей мировой войны, указывая также, что финансирование Киева ведет к убийствам мирных жителей, а администрации не хватает воли начать переговоры о мире. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20230905/kndr-1894411267.html

https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html

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в мире, украина, россия, сша, джейк салливан, сергей лавров, джо байден, конгресс сша, нато