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Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 05.09.2023 (обновлено: 15:36 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/kherson-1894310522.html
Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Херсонском направлении
Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.09.2023
Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, в том числе две... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:23
2023-09-05T15:36
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230905/ataki-1894310005.html
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Херсонском направлении

ВС России за сутки уничтожили две украинские ДРГ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Военнослужащие ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Вчера, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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