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Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Херсонском направлении
Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.09.2023
Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, в том числе две... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:23
2023-09-05T15:23
2023-09-05T15:36
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
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Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Херсонском направлении
ВС России за сутки уничтожили две украинские ДРГ на Херсонском направлении