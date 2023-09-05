https://ria.ru/20230905/kherson-1894310522.html

Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Херсонском направлении

Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.09.2023

Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, в том числе две... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:23

2023-09-05T15:23

2023-09-05T15:36

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031555_0:0:3191:1795_1920x0_80_0_0_49c4df90b6e414ad4d2073b8cee34a59.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230905/ataki-1894310005.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф