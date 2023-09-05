https://ria.ru/20230905/khalk-1894209325.html

Русский Халк установил новый рекорд России

Русский Халк установил новый рекорд России - РИА Новости, 05.09.2023

Русский Халк установил новый рекорд России

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк впервые в истории силовых видов спорта... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T03:06

2023-09-05T03:06

2023-09-05T03:19

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк впервые в истории силовых видов спорта установил невероятно сложный рекорд по сценическому экстриму: за 400 секунд в честь 400-летнего юбилея Люберец он скрутил в трубочку 13 сковородок и надул до разрыва десять медицинских грелок, сообщил РИА Новости его коллега-экстремал Михаил Шивляков. Зафиксировало рекорд международное богатырское движение "Сильнейшая нация мира". Рекорд признан Международной федерацией стронгмена – World Strongman. "В честь 400-летия Люберец Русский Халк установил самый сложный и зрелищный рекорд России по сценическому экстриму: за 400 секунд он скрутил в трубочку 13 сковородок и надул до разрыва десять медицинских грелок. Невероятный рекорд усложнялся тем, что впервые в истории спорта экстремалу было необходимо разрушать предметы, в рамках установленного лимита времени, хотя надуваться до разрыва те же медицинские грелки могут как секунды, так и более минуты каждая", — сказал Шивляков. По его словам, чтобы попасть в установленный лимит времени Русский Халк приложил огромные усилия, что также добавило дополнительной травмоопасности и зрелищности рекорду. "Ещё никто ранее не разрушал такое количество предметов подряд с учётом установленного лимита времени, особенно медицинских грелок. То, что сделал Сергей, впечатляюще даже для маститых профессионалов", — отметил один из самых сильных людей планеты, рекордсмен мира, Шивляков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/khalk-1779889182.html

https://rsport.ria.ru/20220625/sport-1798126841.html

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