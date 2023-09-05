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В центре Казани появится зона отдыха на воде - РИА Новости, 05.09.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
18:44 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/kazan-1894386455.html
В центре Казани появится зона отдыха на воде
В центре Казани появится зона отдыха на воде - РИА Новости, 05.09.2023
В центре Казани появится зона отдыха на воде
Зона отдыха на воде будет организована в центре Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:44
2023-09-05T18:44
республика татарстан
юнеско
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 5 сен – РИА Новости. Зона отдыха на воде будет организована в центре Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов вместе с мэром города Ильсуром Метшиным сегодня осмотрели территорию вдоль Кировской дамбы. Принято решение, что это пространство будет благоустроено", - говорится в сообщении. В настоящее время вдоль дамбы на реке Казанке отсутствует какая-либо инфраструктура для пеших прогулок, не предусмотрено зон отдыха. Отмечается, что с учетом близости к воде предполагается разместить здесь объекты для водного отдыха. Минниханов поручил Институту развития городов Татарстана и Институту пространственного планирования республики совместно с мэрией Казани разработать и представить мастер-план развития этой территории. Проект должен быть сформирован с соблюдением всех условий зоны внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Казанского Кремля, расположенного неподалеку, и включать в себя инфраструктуру для отдыха на воде. Главный критерий при реализации проекта, по словам Минниханова, - удобство для людей. "Самое главное - люди. Им должно быть удобно. Приехать на машине, припарковаться. Приехать на такси - высадиться", - отметил он.
https://ria.ru/20230824/turisty-1892087411.html
https://ria.ru/20230829/kazan-1892961639.html
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юнеско, рустам минниханов
Республика Татарстан, ЮНЕСКО, Рустам Минниханов
В центре Казани появится зона отдыха на воде

В центре Казани появится зона отдыха на воде

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на реку Казанка
Вид на реку Казанка - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на реку Казанка. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 5 сен – РИА Новости. Зона отдыха на воде будет организована в центре Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов вместе с мэром города Ильсуром Метшиным сегодня осмотрели территорию вдоль Кировской дамбы. Принято решение, что это пространство будет благоустроено", - говорится в сообщении.
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В настоящее время вдоль дамбы на реке Казанке отсутствует какая-либо инфраструктура для пеших прогулок, не предусмотрено зон отдыха. Отмечается, что с учетом близости к воде предполагается разместить здесь объекты для водного отдыха.
Минниханов поручил Институту развития городов Татарстана и Институту пространственного планирования республики совместно с мэрией Казани разработать и представить мастер-план развития этой территории.
Проект должен быть сформирован с соблюдением всех условий зоны внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Казанского Кремля, расположенного неподалеку, и включать в себя инфраструктуру для отдыха на воде.
Главный критерий при реализации проекта, по словам Минниханова, - удобство для людей. "Самое главное - люди. Им должно быть удобно. Приехать на машине, припарковаться. Приехать на такси - высадиться", - отметил он.
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Республика ТатарстанЮНЕСКОРустам Минниханов
 
 
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