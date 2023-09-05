Рейтинг@Mail.ru
На Капри обнаружили тело художника по костюмам сериала "Молодой Папа" - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/kapri-1894240445.html
На Капри обнаружили тело художника по костюмам сериала "Молодой Папа"
На Капри обнаружили тело художника по костюмам сериала "Молодой Папа" - РИА Новости, 05.09.2023
На Капри обнаружили тело художника по костюмам сериала "Молодой Папа"
Следственные органы Италии установили личность мужчины, тело которого было обнаружено в минувшую пятницу в море у берегов острова Капри: им оказался широко... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:53
2023-09-05T10:53
неаполь
италия
паоло соррентино
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840356_0:180:3072:1907_1920x0_80_0_0_e5dca4fb0e0426aade9d8a9e3bc44dd4.jpg
РИМ, 5 сен – РИА Новости. Следственные органы Италии установили личность мужчины, тело которого было обнаружено в минувшую пятницу в море у берегов острова Капри: им оказался широко известный в кинематографических кругах художник по костюмам Лука Канфора, сообщила газета Corriere del Mezzogiorno. По информации издания, личность погибшего удалось установить благодаря обручальному кольцу. Предполагается, что мужчина, на голове которого имелась глубокая рана, упал с высоты на прибрежные камни, а затем его тело оказалось в море. В августе 51-летний Канфора был занят на съемках нового фильма знаменитого режиссера Паоло Соррентино, которые проходили в Неаполе и его окрестностях, а также на островах Неаполитанского залива. Расследованием обстоятельств смерти художника занимается прокуратура Неаполя. По словам некоторых друзей и родственников, опрошенных правоохранителями, в последнее время у Канфоры были замечены признаки психологического дискомфорта. Следователи пока не исключают никаких версий происшедшего, включая самоубийство и падение в результате внезапного недомогания. Канфора был участником многих успешных международных кинопроектов. В частности, он создал костюмы для популярного телесериала Соррентино "Молодой Папа".
https://ria.ru/20230830/papa-1892988146.html
неаполь
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840356_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_8353273351a4bcd5acbe8048b7daa3e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
неаполь, италия, паоло соррентино, в мире
Неаполь, Италия, Паоло Соррентино, В мире
На Капри обнаружили тело художника по костюмам сериала "Молодой Папа"

У берегов Капри обнаружили тело художника по костюмам, работавшего с Соррентино

© РИА Новости / Светлана Волобуева | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Светлана Волобуева
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 сен – РИА Новости. Следственные органы Италии установили личность мужчины, тело которого было обнаружено в минувшую пятницу в море у берегов острова Капри: им оказался широко известный в кинематографических кругах художник по костюмам Лука Канфора, сообщила газета Corriere del Mezzogiorno.
По информации издания, личность погибшего удалось установить благодаря обручальному кольцу. Предполагается, что мужчина, на голове которого имелась глубокая рана, упал с высоты на прибрежные камни, а затем его тело оказалось в море.
В августе 51-летний Канфора был занят на съемках нового фильма знаменитого режиссера Паоло Соррентино, которые проходили в Неаполе и его окрестностях, а также на островах Неаполитанского залива.
Расследованием обстоятельств смерти художника занимается прокуратура Неаполя. По словам некоторых друзей и родственников, опрошенных правоохранителями, в последнее время у Канфоры были замечены признаки психологического дискомфорта. Следователи пока не исключают никаких версий происшедшего, включая самоубийство и падение в результате внезапного недомогания.
Канфора был участником многих успешных международных кинопроектов. В частности, он создал костюмы для популярного телесериала Соррентино "Молодой Папа".
Папа римский Франциск во время молитвы за мир на Среднем Востоке на Бари, Италия - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В католической епархии высказались о скандале вокруг папы Франциска
30 августа, 00:09
 
НеапольИталияПаоло СоррентиноВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала