https://ria.ru/20230905/kapri-1894240445.html
На Капри обнаружили тело художника по костюмам сериала "Молодой Папа"
На Капри обнаружили тело художника по костюмам сериала "Молодой Папа" - РИА Новости, 05.09.2023
На Капри обнаружили тело художника по костюмам сериала "Молодой Папа"
Следственные органы Италии установили личность мужчины, тело которого было обнаружено в минувшую пятницу в море у берегов острова Капри: им оказался широко... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:53
2023-09-05T10:53
2023-09-05T10:53
неаполь
италия
паоло соррентино
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840356_0:180:3072:1907_1920x0_80_0_0_e5dca4fb0e0426aade9d8a9e3bc44dd4.jpg
РИМ, 5 сен – РИА Новости. Следственные органы Италии установили личность мужчины, тело которого было обнаружено в минувшую пятницу в море у берегов острова Капри: им оказался широко известный в кинематографических кругах художник по костюмам Лука Канфора, сообщила газета Corriere del Mezzogiorno. По информации издания, личность погибшего удалось установить благодаря обручальному кольцу. Предполагается, что мужчина, на голове которого имелась глубокая рана, упал с высоты на прибрежные камни, а затем его тело оказалось в море. В августе 51-летний Канфора был занят на съемках нового фильма знаменитого режиссера Паоло Соррентино, которые проходили в Неаполе и его окрестностях, а также на островах Неаполитанского залива. Расследованием обстоятельств смерти художника занимается прокуратура Неаполя. По словам некоторых друзей и родственников, опрошенных правоохранителями, в последнее время у Канфоры были замечены признаки психологического дискомфорта. Следователи пока не исключают никаких версий происшедшего, включая самоубийство и падение в результате внезапного недомогания. Канфора был участником многих успешных международных кинопроектов. В частности, он создал костюмы для популярного телесериала Соррентино "Молодой Папа".
https://ria.ru/20230830/papa-1892988146.html
неаполь
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840356_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_8353273351a4bcd5acbe8048b7daa3e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
неаполь, италия, паоло соррентино, в мире
Неаполь, Италия, Паоло Соррентино, В мире
На Капри обнаружили тело художника по костюмам сериала "Молодой Папа"
У берегов Капри обнаружили тело художника по костюмам, работавшего с Соррентино
РИМ, 5 сен – РИА Новости.
Следственные органы Италии установили личность мужчины, тело которого было обнаружено в минувшую пятницу в море у берегов острова Капри: им оказался широко известный в кинематографических кругах художник по костюмам Лука Канфора, сообщила газета
Corriere del Mezzogiorno.
По информации издания, личность погибшего удалось установить благодаря обручальному кольцу. Предполагается, что мужчина, на голове которого имелась глубокая рана, упал с высоты на прибрежные камни, а затем его тело оказалось в море.
В августе 51-летний Канфора был занят на съемках нового фильма знаменитого режиссера Паоло Соррентино
, которые проходили в Неаполе
и его окрестностях, а также на островах Неаполитанского залива.
Расследованием обстоятельств смерти художника занимается прокуратура Неаполя. По словам некоторых друзей и родственников, опрошенных правоохранителями, в последнее время у Канфоры были замечены признаки психологического дискомфорта. Следователи пока не исключают никаких версий происшедшего, включая самоубийство и падение в результате внезапного недомогания.
Канфора был участником многих успешных международных кинопроектов. В частности, он создал костюмы для популярного телесериала Соррентино "Молодой Папа".
В католической епархии высказались о скандале вокруг папы Франциска