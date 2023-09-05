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HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 05.09.2023 (обновлено: 14:28 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/izyum-1894289306.html
HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ
HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ
Мирные жители погибли в Изюме Харьковской области в 2022 году в результате применения ВСУ ракет с кассетными боеприпасами, заявила РИА Новости директор по... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:51
2023-09-05T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
изюм (город)
украина
human rights watch
харьковская область
вооруженные силы украины
киев
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ЖЕНЕВА, 5 сен — РИА Новости. Мирные жители погибли в Изюме Харьковской области в 2022 году в результате применения ВСУ ракет с кассетными боеприпасами, заявила РИА Новости директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм.&quot;Мы выяснили это после того, как русские ушли и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, — и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы&quot;, — сказала собеседница агентства.Представитель HRW подчеркнула, что у организации есть подробные свидетельства о гражданских лицах, которые погибли или получили ранения из-за таких боеприпасов.Уорхэм напомнила, что в конце января HRW опубликовала отчет о ситуации в Изюме. Тогда правозащитники нашли доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами, пока он находился под контролем российских сил.В январском отчете Human Rights Watch подтвердила, что украинские войска сбрасывали в Изюме противопехотные мины "Лепесток", погибли одиннадцать мирных жителей. В организации обратили внимание, что российские военные распространяли листовки с предупреждением об опасности, об этом рассказали около ста местных жителей. По словам опрошенных медиков, около 50 человек, включая пятерых детей, получили помощь.Постоянное представительство России при ООН распространило в Совете Безопасности письмо о применении Киевом мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Украина нарушает взятые на себя международные обязательства.В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. Зафиксировано уже несколько случаев, когда при обстреле кассетными снарядами гибли мирными жители.
https://ria.ru/20230904/obstrel-1894131638.html
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изюм (город)
украина
харьковская область
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в мире, изюм (город), украина, human rights watch, харьковская область, вооруженные силы украины, киев, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Изюм (город), Украина, Human Rights Watch, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Киев, ООН
HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ

HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных боеприпасов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в городе Изюм
Разрушенные дома в городе Изюм - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Разрушенные дома в городе Изюм. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 сен — РИА Новости. Мирные жители погибли в Изюме Харьковской области в 2022 году в результате применения ВСУ ракет с кассетными боеприпасами, заявила РИА Новости директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм.
«

"Мы выяснили это после того, как русские ушли и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, — и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы", — сказала собеседница агентства.

Представитель HRW подчеркнула, что у организации есть подробные свидетельства о гражданских лицах, которые погибли или получили ранения из-за таких боеприпасов.
Уорхэм напомнила, что в конце января HRW опубликовала отчет о ситуации в Изюме. Тогда правозащитники нашли доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами, пока он находился под контролем российских сил.
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В январском отчете Human Rights Watch подтвердила, что украинские войска сбрасывали в Изюме противопехотные мины "Лепесток", погибли одиннадцать мирных жителей. В организации обратили внимание, что российские военные распространяли листовки с предупреждением об опасности, об этом рассказали около ста местных жителей. По словам опрошенных медиков, около 50 человек, включая пятерых детей, получили помощь.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она представляет практически точную копию американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК не раз фиксировало применение ВСУ кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики.

Постоянное представительство России при ООН распространило в Совете Безопасности письмо о применении Киевом мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Украина нарушает взятые на себя международные обязательства.
В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. Зафиксировано уже несколько случаев, когда при обстреле кассетными снарядами гибли мирными жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзюм (город)УкраинаHuman Rights WatchХарьковская областьВооруженные силы УкраиныКиевООН
 
 
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