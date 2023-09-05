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В Румынии заявили о скором начале обучения украинских пилотов - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/istrebiteli-1894372746.html
В Румынии заявили о скором начале обучения украинских пилотов
В Румынии заявили о скором начале обучения украинских пилотов - РИА Новости, 05.09.2023
В Румынии заявили о скором начале обучения украинских пилотов
Румыния будет обучать украинских пилотов управлению самолетами F-16 на контрактной основе, заявил во вторник министр обороны страны Анджел Тылвар. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:02
2023-09-05T18:02
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
сергей лавров
румыния
lockheed martin
нато
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КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Румыния будет обучать украинских пилотов управлению самолетами F-16 на контрактной основе, заявил во вторник министр обороны страны Анджел Тылвар. Тылвар в конце августа подписал письмо о намерении создать с министерством обороны Королевства Нидерландов и компанией Lockheed Martin учебную базу подготовки пилотов для управления истребителями F-16. "На данный момент есть как минимум три государства, которые выразили желание отправить пилотов в этот учебный центр. (Обучение пилотов с Украины - ред.) будет на контрактной основе, с учетом той архитектуры подготовки украинских пилотов, которая продумана на европейском уровне", - заявил Тылвар в интервью агентству Agerpres. По его словам, приоритет в обучении будет у румынских пилотов. Тылвар добавил, что приступить к созданию базы можно будет после того, как будут заключены технические соглашения. Он полагает, что к обсуждению деталей можно будет приступить уже к концу года. Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230901/ukraina-1893641237.html
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украина, россия, в мире, сергей лавров, румыния, lockheed martin , нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Сергей Лавров, Румыния, Lockheed Martin , НАТО, F-16
В Румынии заявили о скором начале обучения украинских пилотов

Минобороны Румынии заявило о скором начале обучения украинских пилотов

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Румыния будет обучать украинских пилотов управлению самолетами F-16 на контрактной основе, заявил во вторник министр обороны страны Анджел Тылвар.
Тылвар в конце августа подписал письмо о намерении создать с министерством обороны Королевства Нидерландов и компанией Lockheed Martin учебную базу подготовки пилотов для управления истребителями F-16.
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"На данный момент есть как минимум три государства, которые выразили желание отправить пилотов в этот учебный центр. (Обучение пилотов с Украины - ред.) будет на контрактной основе, с учетом той архитектуры подготовки украинских пилотов, которая продумана на европейском уровне", - заявил Тылвар в интервью агентству Agerpres.
По его словам, приоритет в обучении будет у румынских пилотов. Тылвар добавил, что приступить к созданию базы можно будет после того, как будут заключены технические соглашения. Он полагает, что к обсуждению деталей можно будет приступить уже к концу года.
Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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30 августа, 00:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреСергей ЛавровРумынияLockheed MartinНАТОF-16
 
 
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