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"Просроченные лекарства". Бельгийский генерал высказался о F-16 для ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/istrebiteli-1894288155.html
"Просроченные лекарства". Бельгийский генерал высказался о F-16 для ВСУ
"Просроченные лекарства". Бельгийский генерал высказался о F-16 для ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
"Просроченные лекарства". Бельгийский генерал высказался о F-16 для ВСУ
Поставки планирующихся к списанию в Бельгии истребителей F-16 Украине невозможны, так как машины изношены и создадут угрозу жизни пилотов, это "как поставлять... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:47
2023-09-05T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бельгия
f-16
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Поставки планирующихся к списанию в Бельгии истребителей F-16 Украине невозможны, так как машины изношены и создадут угрозу жизни пилотов, это "как поставлять просроченные лекарства в Африку", заявил начальник управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерик Гетинк (Frédéric Goetynck) в интервью изданию De Standaard. Ранее Бельгия подтвердила готовность обучать украинских пилотов для работы на F-16, но поставки самих машин исключила, объяснив такую позицию тем, что самолеты "активно используются в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО и бельгийского воздушного пространства". "Дело не в том, что мы не хотим этого делать, но когда наши самолеты отправляются на пенсию, они изношены. Эти самолеты уже налетали столько часов, что их конструкция просто износилась. Нельзя отправлять на Украину самолеты, которые вы сами уже не будете использовать", - сказал бельгийский генерал. Он добавил, что Бельгия "уже отправила на Украину автоматическое оружие, бронемашины Lynx и более 200 грузовиков Volvo, а также боеприпасы, топливо и медикаменты". "Однако это не означает, что мы вскоре сможем отправить на Украину старые F-16, как только нам будут поставлены первые F-35", - подчеркнул генерал. По его словам, "аргумент о том, что сами украинцы вряд ли будут придерживаться строгих правил относительно максимального количества летных часов, не выдерживает критики". "Это та же самая аргументация, что и для лекарств с почти истекшим сроком годности. Вы все еще отправляете их в Африку? Если вы отправите на Украину самолет, который уже небезопасен и у которого, как вы знаете, есть трещины в корпусе, вы рискуете поставить под угрозу жизнь пилота", - пояснил он свою позицию. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230831/sudba-1893315070.html
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в мире, украина, бельгия, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бельгия, F-16
"Просроченные лекарства". Бельгийский генерал высказался о F-16 для ВСУ

Генерал Гетинк: поставки Украине бельгийских F-16 невозможны из-за изношенности

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Истребитель F-16. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Поставки планирующихся к списанию в Бельгии истребителей F-16 Украине невозможны, так как машины изношены и создадут угрозу жизни пилотов, это "как поставлять просроченные лекарства в Африку", заявил начальник управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерик Гетинк (Frédéric Goetynck) в интервью изданию De Standaard.
Ранее Бельгия подтвердила готовность обучать украинских пилотов для работы на F-16, но поставки самих машин исключила, объяснив такую позицию тем, что самолеты "активно используются в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО и бельгийского воздушного пространства".
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«
"Дело не в том, что мы не хотим этого делать, но когда наши самолеты отправляются на пенсию, они изношены. Эти самолеты уже налетали столько часов, что их конструкция просто износилась. Нельзя отправлять на Украину самолеты, которые вы сами уже не будете использовать", - сказал бельгийский генерал.
Он добавил, что Бельгия "уже отправила на Украину автоматическое оружие, бронемашины Lynx и более 200 грузовиков Volvo, а также боеприпасы, топливо и медикаменты".
«
"Однако это не означает, что мы вскоре сможем отправить на Украину старые F-16, как только нам будут поставлены первые F-35", - подчеркнул генерал.
По его словам, "аргумент о том, что сами украинцы вряд ли будут придерживаться строгих правил относительно максимального количества летных часов, не выдерживает критики".
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"Это та же самая аргументация, что и для лекарств с почти истекшим сроком годности. Вы все еще отправляете их в Африку? Если вы отправите на Украину самолет, который уже небезопасен и у которого, как вы знаете, есть трещины в корпусе, вы рискуете поставить под угрозу жизнь пилота", - пояснил он свою позицию.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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