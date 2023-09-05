https://ria.ru/20230905/ispytaniya-1894410144.html

США проведут новые испытания МБР Minuteman III

США проведут новые испытания МБР Minuteman III - РИА Новости, 05.09.2023

США проведут новые испытания МБР Minuteman III

США в ночь со вторника на среду намерены провести тестовые испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, этот пуск будет носить... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T21:28

2023-09-05T21:28

2023-09-05T21:43

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. США в ночь со вторника на среду намерены провести тестовые испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, этот пуск будет носить штатный характер, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.Пуск ракеты будет осуществлен с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии."Испытательный пуск запланирован с 23.47 5 сентября (9.47 мск 6 сентября - ред.) по 05.47 6 сентября (15.17 мск - ред.). Целью испытательного запуска ракеты является демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания. Это испытание носит штатный характер, оно было запланировано несколько лет назад", - сказал Райдер в ходе брифинга.Он также сообщил, что американская сторона заранее уведомила Москву о намерении провести испытания своей баллистической ракеты в рамках связывающих США и РФ двухсторонних договоренностей.

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