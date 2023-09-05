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США проведут новые испытания МБР Minuteman III - РИА Новости, 05.09.2023
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21:28 05.09.2023 (обновлено: 21:43 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/ispytaniya-1894410144.html
США проведут новые испытания МБР Minuteman III
США проведут новые испытания МБР Minuteman III - РИА Новости, 05.09.2023
США проведут новые испытания МБР Minuteman III
США в ночь со вторника на среду намерены провести тестовые испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, этот пуск будет носить... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T21:28
2023-09-05T21:43
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. США в ночь со вторника на среду намерены провести тестовые испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, этот пуск будет носить штатный характер, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.Пуск ракеты будет осуществлен с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии."Испытательный пуск запланирован с 23.47 5 сентября (9.47 мск 6 сентября - ред.) по 05.47 6 сентября (15.17 мск - ред.). Целью испытательного запуска ракеты является демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания. Это испытание носит штатный характер, оно было запланировано несколько лет назад", - сказал Райдер в ходе брифинга.Он также сообщил, что американская сторона заранее уведомила Москву о намерении провести испытания своей баллистической ракеты в рамках связывающих США и РФ двухсторонних договоренностей.
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США, Министерство обороны США, Космос - РИА Наука, В мире
США проведут новые испытания МБР Minuteman III

Пентагон: США проведут новые испытания МБР Minuteman III

© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. США в ночь со вторника на среду намерены провести тестовые испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, этот пуск будет носить штатный характер, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Пуск ракеты будет осуществлен с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.
"Испытательный пуск запланирован с 23.47 5 сентября (9.47 мск 6 сентября - ред.) по 05.47 6 сентября (15.17 мск - ред.). Целью испытательного запуска ракеты является демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания. Это испытание носит штатный характер, оно было запланировано несколько лет назад", - сказал Райдер в ходе брифинга.
Он также сообщил, что американская сторона заранее уведомила Москву о намерении провести испытания своей баллистической ракеты в рамках связывающих США и РФ двухсторонних договоренностей.
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