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Немецкая компания Diehl Defence увеличит производство систем IRIS-T и ракет - РИА Новости, 05.09.2023
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14:08 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/iris-1894292711.html
Немецкая компания Diehl Defence увеличит производство систем IRIS-T и ракет
Немецкая компания Diehl Defence увеличит производство систем IRIS-T и ракет - РИА Новости, 05.09.2023
Немецкая компания Diehl Defence увеличит производство систем IRIS-T и ракет
Немецкая оружейная компания Diehl Defence планирует значительно нарастить производство систем ПВО IRIS-T и ракет к ним на фоне конфликта на Украине, сообщают... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:08
2023-09-05T14:08
украина
россия
германия
нато
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Немецкая оружейная компания Diehl Defence планирует значительно нарастить производство систем ПВО IRIS-T и ракет к ним на фоне конфликта на Украине, сообщают западные СМИ со ссылкой на главного программного директора компании Харальда Бушека. "В 2025 году частная компания планирует построить не менее восьми систем (ПВО), тогда как в этом году был запланирован выпуск трех-четырех систем, сказал он журналистам на авиабазе в Тодендорфе на севере Германии", - передает агентство Рейтер. Как отметил Бушек, производство ракет в этом году увеличилось в три раза, а в следующем году будет увеличено снова уже в два раза, в результате чего с 2024 года ожидается выпуск около 400-500 ракет. По его словам, подобные меры нужны для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на оружие из-за конфликта на Украине. В середине августа Германия поставила Украине две первые пусковые установки системы ПВО IRIS-T модификации SLS, а также свыше 4,3 тысячи дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230905/gepard-1894264787.html
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украина, россия, германия, нато, сергей лавров
Украина, Россия, Германия, НАТО, Сергей Лавров
Немецкая компания Diehl Defence увеличит производство систем IRIS-T и ракет

Reuters: немецкая Diehl увеличит производство ПВО IRIS-T и ракет из-за Украины

CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina / Установка IRIS-T
Установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /
Установка IRIS-T . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Немецкая оружейная компания Diehl Defence планирует значительно нарастить производство систем ПВО IRIS-T и ракет к ним на фоне конфликта на Украине, сообщают западные СМИ со ссылкой на главного программного директора компании Харальда Бушека.
"В 2025 году частная компания планирует построить не менее восьми систем (ПВО), тогда как в этом году был запланирован выпуск трех-четырех систем, сказал он журналистам на авиабазе в Тодендорфе на севере Германии", - передает агентство Рейтер.
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Как отметил Бушек, производство ракет в этом году увеличилось в три раза, а в следующем году будет увеличено снова уже в два раза, в результате чего с 2024 года ожидается выпуск около 400-500 ракет. По его словам, подобные меры нужны для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на оружие из-за конфликта на Украине.
В середине августа Германия поставила Украине две первые пусковые установки системы ПВО IRIS-T модификации SLS, а также свыше 4,3 тысячи дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров,
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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