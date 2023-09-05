https://ria.ru/20230905/iris-1894292711.html

Немецкая компания Diehl Defence увеличит производство систем IRIS-T и ракет

Немецкая компания Diehl Defence увеличит производство систем IRIS-T и ракет - РИА Новости, 05.09.2023

Немецкая компания Diehl Defence увеличит производство систем IRIS-T и ракет

Немецкая оружейная компания Diehl Defence планирует значительно нарастить производство систем ПВО IRIS-T и ракет к ним на фоне конфликта на Украине, сообщают... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:08

2023-09-05T14:08

2023-09-05T14:08

украина

россия

германия

нато

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823300798_0:166:1024:742_1920x0_80_0_0_f4979a7d8ad4c3ddd3bab47b02d71c95.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Немецкая оружейная компания Diehl Defence планирует значительно нарастить производство систем ПВО IRIS-T и ракет к ним на фоне конфликта на Украине, сообщают западные СМИ со ссылкой на главного программного директора компании Харальда Бушека. "В 2025 году частная компания планирует построить не менее восьми систем (ПВО), тогда как в этом году был запланирован выпуск трех-четырех систем, сказал он журналистам на авиабазе в Тодендорфе на севере Германии", - передает агентство Рейтер. Как отметил Бушек, производство ракет в этом году увеличилось в три раза, а в следующем году будет увеличено снова уже в два раза, в результате чего с 2024 года ожидается выпуск около 400-500 ракет. По его словам, подобные меры нужны для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на оружие из-за конфликта на Украине. В середине августа Германия поставила Украине две первые пусковые установки системы ПВО IRIS-T модификации SLS, а также свыше 4,3 тысячи дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230905/gepard-1894264787.html

https://ria.ru/20230824/rakety-1892030566.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, германия, нато, сергей лавров