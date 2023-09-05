https://ria.ru/20230905/iran-1894386923.html

СМИ: посол Ирана прибыл в Эр-Рияд спустя семь лет после разрыва отношений

СМИ: посол Ирана прибыл в Эр-Рияд спустя семь лет после разрыва отношений - РИА Новости, 05.09.2023

СМИ: посол Ирана прибыл в Эр-Рияд спустя семь лет после разрыва отношений

Посол Ирана в Саудовской Аравии Али Реза Энайяти прибыл во вторник в Эр-Рияд, чтобы приступить к руководству дипмиссией, возобновившей работу после семилетнего... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:47

2023-09-05T18:47

2023-09-05T18:53

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ДОХА, 5 сен - РИА Новости. Посол Ирана в Саудовской Аравии Али Реза Энайяти прибыл во вторник в Эр-Рияд, чтобы приступить к руководству дипмиссией, возобновившей работу после семилетнего перерыва, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. По его информации, посол прибыл в столицу Саудовской Аравии в сопровождении недавно назначенной команды дипломатов, он заменит поверенного в делах Ирана, который руководил деятельностью иранского посольства с момента его открытия в июне. Как сообщило Иранское информационное агентство IRNA, перед отъездом в Эр-Рияд Энайяти встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. По его информации, во время встречи Раиси "подчеркнул значимость обеих стран - Ирана и Саудовской Аравии в регионе и исламском мире и призвал использовать существующие возможности для развития отношений между Тегераном и Эр-Риядом". Саудовская Аравия и Иран объявили в марте, что они достигли соглашения при посредничестве Китая о восстановлении дипломатических отношений после семи лет отсутствия официальных связей между ними. В соответствии с этим документом Эр-Рияд и Тегеран договорились вновь открыть посольства и консульства на территориях друг друга, вернуться к реализации соглашений о безопасности и экономическом сотрудничестве, которые были подписаны более 20 лет назад. Саудовская Аравия разорвала связи с Ираном в 2016 году после нападения протестующих на ее посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде после казни саудовскими властями известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

https://ria.ru/20230613/sotrudnichestvo-1877699749.html

https://ria.ru/20230516/otnosheniya-1872062849.html

иран

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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в мире, цены на нефть, иран, саудовская аравия, эр-рияд (город)