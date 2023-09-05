https://ria.ru/20230905/ipoteka-1894252790.html

В Минфине обсуждают изменения в программе льготной ипотеки

В Минфине обсуждают изменения в программе льготной ипотеки - РИА Новости, 05.09.2023

В Минфине обсуждают изменения в программе льготной ипотеки

Российские власти обсуждают изменения в программе льготной ипотеки, в частности думают над повышением первого взноса, сообщил директор департамента финансовой... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:45

2023-09-05T11:45

2023-09-05T17:10

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

ипотека

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские власти обсуждают изменения в программе льготной ипотеки, в частности думают над повышением первого взноса, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков журналистам в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность"."Сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение так называемой маржи банков", — сказал он.Чебесков пояснил, что речь идет о добавке, который вносится в формулу, применяемую при расчете того, что должны субсидировать банки.Журналисты поинтересовались, сколько планируется увеличить первый взнос. По словам главы департамента, его рассматривается вариант повышения до 20 процентов.Чебесков также отметил, что предполагается скорректировать механизм в краткосрочной перспективе."Но в целом мы также задумываемся, как сделать механизм льготной ипотеки в будущем более стабильным, чтобы не надо было прибегать к таким изменениям. Потому что если ставка сильно упадет, то банкам это невыгодно — тогда будет необходимо опять это менять. Это, скорее, связано с резким повышением ключевой ставки", — заключил он.Газета "Ведомости" сообщила сегодня о планах правительства ограничить ипотечное кредитование с господдержкой путем увеличения первоначального взноса с 15 до 20 процентов, а также снижения на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидии для кредитных организаций.Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее распространенная программа льготной ипотеки работает на территории всей страны: по ней можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома по ставке не более восьми процентов годовых. Максимальные размеры займов составляют 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и шесть миллионов рублей в других регионах.

https://realty.ria.ru/20230904/ipoteka-1894082460.html

https://realty.ria.ru/20230905/ipoteka-1894227952.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, ипотека