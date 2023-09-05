Рейтинг@Mail.ru
В Минфине обсуждают изменения в программе льготной ипотеки - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 05.09.2023 (обновлено: 17:10 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/ipoteka-1894252790.html
В Минфине обсуждают изменения в программе льготной ипотеки
В Минфине обсуждают изменения в программе льготной ипотеки - РИА Новости, 05.09.2023
В Минфине обсуждают изменения в программе льготной ипотеки
Российские власти обсуждают изменения в программе льготной ипотеки, в частности думают над повышением первого взноса, сообщил директор департамента финансовой... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:45
2023-09-05T17:10
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
ипотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_62c82815d46d3f2d79f505cb19603ab0.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские власти обсуждают изменения в программе льготной ипотеки, в частности думают над повышением первого взноса, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков журналистам в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".&quot;Сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение так называемой маржи банков&quot;, — сказал он.Чебесков пояснил, что речь идет о добавке, который вносится в формулу, применяемую при расчете того, что должны субсидировать банки.Журналисты поинтересовались, сколько планируется увеличить первый взнос. По словам главы департамента, его рассматривается вариант повышения до 20 процентов.Чебесков также отметил, что предполагается скорректировать механизм в краткосрочной перспективе."Но в целом мы также задумываемся, как сделать механизм льготной ипотеки в будущем более стабильным, чтобы не надо было прибегать к таким изменениям. Потому что если ставка сильно упадет, то банкам это невыгодно — тогда будет необходимо опять это менять. Это, скорее, связано с резким повышением ключевой ставки", — заключил он.Газета "Ведомости" сообщила сегодня о планах правительства ограничить ипотечное кредитование с господдержкой путем увеличения первоначального взноса с 15 до 20 процентов, а также снижения на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидии для кредитных организаций.Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее распространенная программа льготной ипотеки работает на территории всей страны: по ней можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома по ставке не более восьми процентов годовых. Максимальные размеры займов составляют 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и шесть миллионов рублей в других регионах.
https://realty.ria.ru/20230904/ipoteka-1894082460.html
https://realty.ria.ru/20230905/ipoteka-1894227952.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_402:0:3131:2047_1920x0_80_0_0_2132bcc942d8b2d7b87a7daddc98ecd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, ипотека
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Ипотека
В Минфине обсуждают изменения в программе льготной ипотеки

Минфин: первый взнос по льготной ипотеке могут повысить до 20 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские власти обсуждают изменения в программе льготной ипотеки, в частности думают над повышением первого взноса, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков журналистам в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".
«

"Сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение так называемой маржи банков", — сказал он.

Чебесков пояснил, что речь идет о добавке, который вносится в формулу, применяемую при расчете того, что должны субсидировать банки.
Журналисты поинтересовались, сколько планируется увеличить первый взнос. По словам главы департамента, его рассматривается вариант повышения до 20 процентов.
Сделки с недвижимостью - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Правительство увеличило лимиты выдачи льготной ипотеки
4 сентября, 14:28
Чебесков также отметил, что предполагается скорректировать механизм в краткосрочной перспективе.
"Но в целом мы также задумываемся, как сделать механизм льготной ипотеки в будущем более стабильным, чтобы не надо было прибегать к таким изменениям. Потому что если ставка сильно упадет, то банкам это невыгодно — тогда будет необходимо опять это менять. Это, скорее, связано с резким повышением ключевой ставки", — заключил он.
Газета "Ведомости" сообщила сегодня о планах правительства ограничить ипотечное кредитование с господдержкой путем увеличения первоначального взноса с 15 до 20 процентов, а также снижения на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидии для кредитных организаций.
Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее распространенная программа льготной ипотеки работает на территории всей страны: по ней можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома по ставке не более восьми процентов годовых. Максимальные размеры займов составляют 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и шесть миллионов рублей в других регионах.
Новостройка - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Власти планируют ограничить ипотеку с господдержкой
Вчера, 09:43
 
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала