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Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии
Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии - РИА Новости, 05.09.2023
Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии
Россияне лидируют среди туристов в Индонезии по продолжительности визита, в среднем они проводят в стране 46 дней, сообщает портал Katadata со ссылкой на... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T01:45
2023-09-05T01:45
2023-09-05T01:45
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Россияне лидируют среди туристов в Индонезии по продолжительности визита, в среднем они проводят в стране 46 дней, сообщает портал Katadata со ссылкой на иммиграционные власти. "В центральном статистическом управлении отметили, что среднестатистический иностранный турист, посетивший Индонезию к июлю 2023 года, оставался здесь на 8,24 дня. У туристов из России были зафиксированы самые продолжительные пребывания, достигавшие в среднем 46 дней", – пишет издание. Уточняется, что самая короткая средняя продолжительность пребывания при посещении Индонезии была зафиксирована у туристов из Гонконга – 2,12 дня. Всего Индонезию в июле 2023 года посетили 1,12 миллиона человек. Больше всего иностранных гостей приехали из Малайзии – 156 тысяч. Турпоток из России достиг лишь 11 тысяч человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, индонезия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Индонезия
Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии
Самые длительные каникулы в Индонезии проводят россияне – в среднем 46 дней