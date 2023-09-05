https://ria.ru/20230905/indoneziya-1894024708.html

Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии

Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии - РИА Новости, 05.09.2023

Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии

Россияне лидируют среди туристов в Индонезии по продолжительности визита, в среднем они проводят в стране 46 дней, сообщает портал Katadata со ссылкой на... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T01:45

2023-09-05T01:45

2023-09-05T01:45

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150986/86/1509868673_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_1978bd0246b8ca40fb9ed6a8c7d869cb.jpg

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Россияне лидируют среди туристов в Индонезии по продолжительности визита, в среднем они проводят в стране 46 дней, сообщает портал Katadata со ссылкой на иммиграционные власти. "В центральном статистическом управлении отметили, что среднестатистический иностранный турист, посетивший Индонезию к июлю 2023 года, оставался здесь на 8,24 дня. У туристов из России были зафиксированы самые продолжительные пребывания, достигавшие в среднем 46 дней", – пишет издание. Уточняется, что самая короткая средняя продолжительность пребывания при посещении Индонезии была зафиксирована у туристов из Гонконга – 2,12 дня. Всего Индонезию в июле 2023 года посетили 1,12 миллиона человек. Больше всего иностранных гостей приехали из Малайзии – 156 тысяч. Турпоток из России достиг лишь 11 тысяч человек.

https://ria.ru/20230901/bali-1893605531.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, индонезия