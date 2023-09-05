Рейтинг@Mail.ru
Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
01:45 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/indoneziya-1894024708.html
Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии
Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии - РИА Новости, 05.09.2023
Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии
Россияне лидируют среди туристов в Индонезии по продолжительности визита, в среднем они проводят в стране 46 дней, сообщает портал Katadata со ссылкой на... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T01:45
2023-09-05T01:45
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150986/86/1509868673_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_1978bd0246b8ca40fb9ed6a8c7d869cb.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Россияне лидируют среди туристов в Индонезии по продолжительности визита, в среднем они проводят в стране 46 дней, сообщает портал Katadata со ссылкой на иммиграционные власти. "В центральном статистическом управлении отметили, что среднестатистический иностранный турист, посетивший Индонезию к июлю 2023 года, оставался здесь на 8,24 дня. У туристов из России были зафиксированы самые продолжительные пребывания, достигавшие в среднем 46 дней", – пишет издание. Уточняется, что самая короткая средняя продолжительность пребывания при посещении Индонезии была зафиксирована у туристов из Гонконга – 2,12 дня. Всего Индонезию в июле 2023 года посетили 1,12 миллиона человек. Больше всего иностранных гостей приехали из Малайзии – 156 тысяч. Турпоток из России достиг лишь 11 тысяч человек.
https://ria.ru/20230901/bali-1893605531.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150986/86/1509868673_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_07d32e3471e616beabf51051a3555bd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, индонезия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Индонезия
Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии

Самые длительные каникулы в Индонезии проводят россияне – в среднем 46 дней

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкОтдых на Бали
Отдых на Бали - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Россияне лидируют среди туристов в Индонезии по продолжительности визита, в среднем они проводят в стране 46 дней, сообщает портал Katadata со ссылкой на иммиграционные власти.
"В центральном статистическом управлении отметили, что среднестатистический иностранный турист, посетивший Индонезию к июлю 2023 года, оставался здесь на 8,24 дня. У туристов из России были зафиксированы самые продолжительные пребывания, достигавшие в среднем 46 дней", – пишет издание.
Уточняется, что самая короткая средняя продолжительность пребывания при посещении Индонезии была зафиксирована у туристов из Гонконга – 2,12 дня.
Всего Индонезию в июле 2023 года посетили 1,12 миллиона человек. Больше всего иностранных гостей приехали из Малайзии – 156 тысяч. Турпоток из России достиг лишь 11 тысяч человек.
Туристы покупают сувениры на Бали - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Власти Бали назвали число депортированных в 2023 году россиян
1 сентября, 12:11
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала