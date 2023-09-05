https://ria.ru/20230905/indiya-1894268823.html

СМИ: Индия решила сменить название

СМИ: Индия решила сменить название - РИА Новости, 05.09.2023

СМИ: Индия решила сменить название

Индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат, пишет The Economic Times. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:39

2023-09-05T12:39

2023-09-05T18:21

в мире

индия

турция

мевлют чавушоглу

индийский национальный конгресс

большая двадцатка

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат, пишет The Economic Times.По информации издания, соответствующую резолюцию могут внести на специальной сессии парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября."Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств", — написал глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш в соцсети Х.Кроме того, он отметил, что официальные приглашения на ужин G20 были отправлены от имени президента Бхарата, а не президента Индии, как раньше."Британцы переименовали Бхарат в Индию. <…> Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет. <...> Это название страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции", — заявил один из депутатов верхней палаты индийского парламента.По конституции в Индии два официальных языка: английский и хинди. На английском страна называется India, а на хинди — Бхарат.Для принятия резолюции о переименовании требуется, чтобы ее поддержало простое большинство в обеих палатах парламента. Затем власти должны будут внести в конституцию поправки как минимум в десяти местах, где в английской версии упоминается "правительство Индии".

https://ria.ru/20220530/belorussiya-1791723496.html

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в мире, индия, турция, мевлют чавушоглу, индийский национальный конгресс, большая двадцатка