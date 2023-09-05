Хуснуллин: за счет ИБК к новому учебному году возвели шесть школ и детсадов
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В трех регионах России с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) построили четыре детских сада и две школы - они открылись в новом учебном году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Ведем комплексную работу для обеспечения детей необходимым количеством мест в школах и детских дошкольных учреждениях, а также для того, чтобы создавать в них комфортные условия. Решать эти задачи помогает в том числе программа инфраструктурных бюджетных кредитов. В 2022 году по этому механизму построили четыре детских сада, в которые пошли более 1,1 тысячи ребят. В 2023 - к началу учебного года - открыли еще шесть образовательных учреждений в общей сложности на 3,6 тысячи мест", – приводит слова Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором ИБК.
По словам вице-премьера, в целом в текущем году с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов планируется ввести в эксплуатацию 20 детских садов и шесть школ.
В Московской области построили четыре детских сада - два в микрорайоне Боброво Ленинского района на 225 и 325 мест, один в поселке Развилка на 340 мест, а также в Мытищах на 320 мест. Кроме того, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 300 мест в рабочем поселке Новоивановское в Одинцове и пристройку на 500 мест к Одинцовской гимназии №14, а также дошкольную образовательную организацию на 350 мест в Люберцах.
"Инфраструктурные бюджетные кредиты стали самым востребованным инструментом инфраструктурного меню для регионов. В связи в чем по поручению президента лимит средств был увеличен на 190 миллиардов рублей по линии специальных казначейских кредитов (СКК). Часть этих средств будет направлена на реализацию мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа. СКК планируется направить на строительство трех образовательных объектов в Хабаровске, Якутске и Уссурийске", - цитирует пресс-служба главу Минстроя Ирека Файзуллина.
Инфраструктурные бюджетные кредиты позволяют развивать в регионах социальную, дорожную, транспортную и коммунальную инфраструктуру.
"С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов строим образовательные учреждения, чтобы детям было комфортно в них заниматься. Новые объекты значительно снизят очереди на устройство ребят в детские сады в активно развивающихся микрорайонах и разгрузят ближайшие школы. Они также позволят детям получать образование в пешей доступности от дома и обеспечат новыми рабочими местами проживающих рядом жителей", - резюмировал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.