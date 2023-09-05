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Хуснуллин: за счет ИБК к новому учебному году возвели шесть школ и детсадов - РИА Новости, 05.09.2023
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12:36 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/ibk-1894268262.html
Хуснуллин: за счет ИБК к новому учебному году возвели шесть школ и детсадов
Хуснуллин: за счет ИБК к новому учебному году возвели шесть школ и детсадов - РИА Новости, 05.09.2023
Хуснуллин: за счет ИБК к новому учебному году возвели шесть школ и детсадов
В трех регионах России с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) построили четыре детских сада и две школы - они открылись в новом учебном году,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:36
2023-09-05T12:36
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
марат хуснуллин
ильшат шагиахметов
россия
фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В трех регионах России с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) построили четыре детских сада и две школы - они открылись в новом учебном году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Ведем комплексную работу для обеспечения детей необходимым количеством мест в школах и детских дошкольных учреждениях, а также для того, чтобы создавать в них комфортные условия. Решать эти задачи помогает в том числе программа инфраструктурных бюджетных кредитов. В 2022 году по этому механизму построили четыре детских сада, в которые пошли более 1,1 тысячи ребят. В 2023 - к началу учебного года - открыли еще шесть образовательных учреждений в общей сложности на 3,6 тысячи мест", – приводит слова Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором ИБК. По словам вице-премьера, в целом в текущем году с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов планируется ввести в эксплуатацию 20 детских садов и шесть школ. Хуснуллин уточнил, что в Вологде открыли здание общеобразовательной школы с двумя бассейнами. Она сможет принять около 1,2 тысячи учеников. Еще одну школу построили в Тюмени, в которой в одну смену смогут учиться 1,2 тысячи детей. В Московской области построили четыре детских сада - два в микрорайоне Боброво Ленинского района на 225 и 325 мест, один в поселке Развилка на 340 мест, а также в Мытищах на 320 мест. Кроме того, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 300 мест в рабочем поселке Новоивановское в Одинцове и пристройку на 500 мест к Одинцовской гимназии №14, а также дошкольную образовательную организацию на 350 мест в Люберцах. "Инфраструктурные бюджетные кредиты стали самым востребованным инструментом инфраструктурного меню для регионов. В связи в чем по поручению президента лимит средств был увеличен на 190 миллиардов рублей по линии специальных казначейских кредитов (СКК). Часть этих средств будет направлена на реализацию мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа. СКК планируется направить на строительство трех образовательных объектов в Хабаровске, Якутске и Уссурийске", - цитирует пресс-служба главу Минстроя Ирека Файзуллина. Инфраструктурные бюджетные кредиты позволяют развивать в регионах социальную, дорожную, транспортную и коммунальную инфраструктуру. "С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов строим образовательные учреждения, чтобы детям было комфортно в них заниматься. Новые объекты значительно снизят очереди на устройство ребят в детские сады в активно развивающихся микрорайонах и разгрузят ближайшие школы. Они также позволят детям получать образование в пешей доступности от дома и обеспечат новыми рабочими местами проживающих рядом жителей", - резюмировал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, россия, фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Марат Хуснуллин, Ильшат Шагиахметов, Россия, Фонд развития территорий (ФРТ, ранее - Фонд защиты прав дольщиков)

Хуснуллин: за счет ИБК к новому учебному году возвели шесть школ и детсадов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В трех регионах России с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) построили четыре детских сада и две школы - они открылись в новом учебном году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Ведем комплексную работу для обеспечения детей необходимым количеством мест в школах и детских дошкольных учреждениях, а также для того, чтобы создавать в них комфортные условия. Решать эти задачи помогает в том числе программа инфраструктурных бюджетных кредитов. В 2022 году по этому механизму построили четыре детских сада, в которые пошли более 1,1 тысячи ребят. В 2023 - к началу учебного года - открыли еще шесть образовательных учреждений в общей сложности на 3,6 тысячи мест", – приводит слова Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором ИБК.
По словам вице-премьера, в целом в текущем году с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов планируется ввести в эксплуатацию 20 детских садов и шесть школ.
Хуснуллин уточнил, что в Вологде открыли здание общеобразовательной школы с двумя бассейнами. Она сможет принять около 1,2 тысячи учеников. Еще одну школу построили в Тюмени, в которой в одну смену смогут учиться 1,2 тысячи детей.
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В Московской области построили четыре детских сада - два в микрорайоне Боброво Ленинского района на 225 и 325 мест, один в поселке Развилка на 340 мест, а также в Мытищах на 320 мест. Кроме того, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 300 мест в рабочем поселке Новоивановское в Одинцове и пристройку на 500 мест к Одинцовской гимназии №14, а также дошкольную образовательную организацию на 350 мест в Люберцах.
"Инфраструктурные бюджетные кредиты стали самым востребованным инструментом инфраструктурного меню для регионов. В связи в чем по поручению президента лимит средств был увеличен на 190 миллиардов рублей по линии специальных казначейских кредитов (СКК). Часть этих средств будет направлена на реализацию мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа. СКК планируется направить на строительство трех образовательных объектов в Хабаровске, Якутске и Уссурийске", - цитирует пресс-служба главу Минстроя Ирека Файзуллина.
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Инфраструктурные бюджетные кредиты позволяют развивать в регионах социальную, дорожную, транспортную и коммунальную инфраструктуру.
"С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов строим образовательные учреждения, чтобы детям было комфортно в них заниматься. Новые объекты значительно снизят очереди на устройство ребят в детские сады в активно развивающихся микрорайонах и разгрузят ближайшие школы. Они также позволят детям получать образование в пешей доступности от дома и обеспечат новыми рабочими местами проживающих рядом жителей", - резюмировал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.
 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Марат ХуснуллинИльшат ШагиахметовРоссияФонд развития территорий (ФРТ, ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
 
 
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