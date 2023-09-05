https://ria.ru/20230905/ibk-1894268262.html

Хуснуллин: за счет ИБК к новому учебному году возвели шесть школ и детсадов

Хуснуллин: за счет ИБК к новому учебному году возвели шесть школ и детсадов - РИА Новости, 05.09.2023

Хуснуллин: за счет ИБК к новому учебному году возвели шесть школ и детсадов

В трех регионах России с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) построили четыре детских сада и две школы - они открылись в новом учебном году,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:36

2023-09-05T12:36

2023-09-05T12:36

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

россия

фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В трех регионах России с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) построили четыре детских сада и две школы - они открылись в новом учебном году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Ведем комплексную работу для обеспечения детей необходимым количеством мест в школах и детских дошкольных учреждениях, а также для того, чтобы создавать в них комфортные условия. Решать эти задачи помогает в том числе программа инфраструктурных бюджетных кредитов. В 2022 году по этому механизму построили четыре детских сада, в которые пошли более 1,1 тысячи ребят. В 2023 - к началу учебного года - открыли еще шесть образовательных учреждений в общей сложности на 3,6 тысячи мест", – приводит слова Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором ИБК. По словам вице-премьера, в целом в текущем году с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов планируется ввести в эксплуатацию 20 детских садов и шесть школ. Хуснуллин уточнил, что в Вологде открыли здание общеобразовательной школы с двумя бассейнами. Она сможет принять около 1,2 тысячи учеников. Еще одну школу построили в Тюмени, в которой в одну смену смогут учиться 1,2 тысячи детей. В Московской области построили четыре детских сада - два в микрорайоне Боброво Ленинского района на 225 и 325 мест, один в поселке Развилка на 340 мест, а также в Мытищах на 320 мест. Кроме того, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 300 мест в рабочем поселке Новоивановское в Одинцове и пристройку на 500 мест к Одинцовской гимназии №14, а также дошкольную образовательную организацию на 350 мест в Люберцах. "Инфраструктурные бюджетные кредиты стали самым востребованным инструментом инфраструктурного меню для регионов. В связи в чем по поручению президента лимит средств был увеличен на 190 миллиардов рублей по линии специальных казначейских кредитов (СКК). Часть этих средств будет направлена на реализацию мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа. СКК планируется направить на строительство трех образовательных объектов в Хабаровске, Якутске и Уссурийске", - цитирует пресс-служба главу Минстроя Ирека Файзуллина. Инфраструктурные бюджетные кредиты позволяют развивать в регионах социальную, дорожную, транспортную и коммунальную инфраструктуру. "С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов строим образовательные учреждения, чтобы детям было комфортно в них заниматься. Новые объекты значительно снизят очереди на устройство ребят в детские сады в активно развивающихся микрорайонах и разгрузят ближайшие школы. Они также позволят детям получать образование в пешей доступности от дома и обеспечат новыми рабочими местами проживающих рядом жителей", - резюмировал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

https://ria.ru/20230801/razvitie-1887641512.html

https://realty.ria.ru/20230816/zhile-1890358693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, россия, фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)