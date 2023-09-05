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Брянская область отправила 1,5 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и зону СВО - РИА Новости, 05.09.2023
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18:41 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/gumpomoschi-1894386093.html
Брянская область отправила 1,5 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и зону СВО
Брянская область отправила 1,5 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и зону СВО - РИА Новости, 05.09.2023
Брянская область отправила 1,5 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и зону СВО
Более 1,5 тысяч тонн гуманитарной помощи отправили из Брянской области в зону специальной военной операции и в Донбасс, заявил губернатор региона Александр... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:41
2023-09-05T18:41
надежные люди
брянская область
донбасс
луганская народная республика
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 1,5 тысяч тонн гуманитарной помощи отправили из Брянской области в зону специальной военной операции и в Донбасс, заявил губернатор региона Александр Богомаз на вручении премий участникам проекта "Все для Победы". "Брянская область сразу же включилась в масштабную работу по оказанию помощи жителям Донбасса. Мы одними из первых в стране организовали сбор гуманитарной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. В зону специальной военной операции и в Донбасс в общей сложности уже отправлено более 1500 тонн гуманитарного груза", – сообщил Богомаз в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в феврале для этих целей был создан региональный благотворительный фонд "Во имя Отечества", который собрал уже более 300 миллионов рублей. По словам губернатора, специалисты из Брянской области второй год подряд ведут работы по восстановлению социальных и инфраструктурных объектов подшефного города Брянки. "Нам тоже тяжело, нас обстреливают, нам нужно восстанавливать дома, дороги, но мы помогаем, а сотрудники министерства обороны, ФСБ России по Брянской области, Росгвардии, пограничного управления несут свою службу и защищают нас. Я благодарю всех руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, представителей трудовых коллективов и неравнодушных, отзывчивых жителей региона, которые вносят свой вклад в реализацию проекта. Дорогого стоит каждый рубль. Примите слова глубочайшей благодарности за ваше дело и преданность Отечеству", – подчеркнул Богомаз.
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брянская область
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брянская область, донбасс, луганская народная республика, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Надежные люди, Брянская область, Донбасс, Луганская Народная Республика, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Брянская область отправила 1,5 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и зону СВО

Брянская область отправила более 1,5 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и зону СВО

© Фото : Александр Богомаз/TelegramБолее 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс
Более 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Александр Богомаз/Telegram
Более 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 1,5 тысяч тонн гуманитарной помощи отправили из Брянской области в зону специальной военной операции и в Донбасс, заявил губернатор региона Александр Богомаз на вручении премий участникам проекта "Все для Победы".
"Брянская область сразу же включилась в масштабную работу по оказанию помощи жителям Донбасса. Мы одними из первых в стране организовали сбор гуманитарной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. В зону специальной военной операции и в Донбасс в общей сложности уже отправлено более 1500 тонн гуманитарного груза", – сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.
© Фото : Александр Богомаз/TelegramБолее 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс
Более 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс
Более 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс
© Фото : Александр Богомаз/Telegram
1 из 3
© Фото : Александр Богомаз/TelegramБолее 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс
Более 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс
Более 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс
© Фото : Александр Богомаз/Telegram
2 из 3
© Фото : Александр Богомаз/TelegramБолее 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс
Более 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс
Более 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс
© Фото : Александр Богомаз/Telegram
3 из 3
Более 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс
© Фото : Александр Богомаз/Telegram
1 из 3
Более 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс
© Фото : Александр Богомаз/Telegram
2 из 3
Более 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс
© Фото : Александр Богомаз/Telegram
3 из 3
Он уточнил, что в феврале для этих целей был создан региональный благотворительный фонд "Во имя Отечества", который собрал уже более 300 миллионов рублей. По словам губернатора, специалисты из Брянской области второй год подряд ведут работы по восстановлению социальных и инфраструктурных объектов подшефного города Брянки.
"Нам тоже тяжело, нас обстреливают, нам нужно восстанавливать дома, дороги, но мы помогаем, а сотрудники министерства обороны, ФСБ России по Брянской области, Росгвардии, пограничного управления несут свою службу и защищают нас. Я благодарю всех руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, представителей трудовых коллективов и неравнодушных, отзывчивых жителей региона, которые вносят свой вклад в реализацию проекта. Дорогого стоит каждый рубль. Примите слова глубочайшей благодарности за ваше дело и преданность Отечеству", – подчеркнул Богомаз.
Губернатор региона Александр Гусев передал в зону СВО квадрокоптеры и гумпомощь - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Вчера, 17:03
 
Надежные людиБрянская областьДонбассЛуганская Народная РеспубликаАлександр БогомазФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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