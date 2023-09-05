https://ria.ru/20230905/gumpomoschi-1894386093.html

Брянская область отправила 1,5 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и зону СВО

Брянская область отправила 1,5 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и зону СВО - РИА Новости, 05.09.2023

Брянская область отправила 1,5 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и зону СВО

Более 1,5 тысяч тонн гуманитарной помощи отправили из Брянской области в зону специальной военной операции и в Донбасс, заявил губернатор региона Александр... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:41

2023-09-05T18:41

2023-09-05T18:41

надежные люди

брянская область

донбасс

луганская народная республика

александр богомаз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 1,5 тысяч тонн гуманитарной помощи отправили из Брянской области в зону специальной военной операции и в Донбасс, заявил губернатор региона Александр Богомаз на вручении премий участникам проекта "Все для Победы". "Брянская область сразу же включилась в масштабную работу по оказанию помощи жителям Донбасса. Мы одними из первых в стране организовали сбор гуманитарной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. В зону специальной военной операции и в Донбасс в общей сложности уже отправлено более 1500 тонн гуманитарного груза", – сообщил Богомаз в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в феврале для этих целей был создан региональный благотворительный фонд "Во имя Отечества", который собрал уже более 300 миллионов рублей. По словам губернатора, специалисты из Брянской области второй год подряд ведут работы по восстановлению социальных и инфраструктурных объектов подшефного города Брянки. "Нам тоже тяжело, нас обстреливают, нам нужно восстанавливать дома, дороги, но мы помогаем, а сотрудники министерства обороны, ФСБ России по Брянской области, Росгвардии, пограничного управления несут свою службу и защищают нас. Я благодарю всех руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, представителей трудовых коллективов и неравнодушных, отзывчивых жителей региона, которые вносят свой вклад в реализацию проекта. Дорогого стоит каждый рубль. Примите слова глубочайшей благодарности за ваше дело и преданность Отечеству", – подчеркнул Богомаз.

https://ria.ru/20230905/gumpomosch-1894344780.html

брянская область

донбасс

луганская народная республика

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брянская область, донбасс, луганская народная республика, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество