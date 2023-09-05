https://ria.ru/20230905/gretsiya-1894274023.html
В Греции из-за сильного ливня погиб человек
В Греции из-за сильного ливня погиб человек - РИА Новости, 05.09.2023
В Греции из-за сильного ливня погиб человек
Один человек погиб, множество домов затоплены в результате проливного дождя в Греции, который, вероятно, будет продолжаться еще сутки, сообщает газета... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:58
2023-09-05T12:58
2023-09-05T12:58
в мире
греция
волос
происшествия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Один человек погиб, множество домов затоплены в результате проливного дождя в Греции, который, вероятно, будет продолжаться еще сутки, сообщает газета Ekathimerini. "Один человек погиб, сотни домов и дорог были затоплены в портовом городе Волос в центральной части Греции к утру вторника после десятичасового ливня, который, как ожидается, продлится еще 24 часа", - пишет издание. Согласно представителям пожарной службы, погибший мужчина был раздавлен стеной, которая обрушилась на него во время ливня, его тело уже извлекли из-под обломков. Дренажные системы города не справляются с потоком дождевой воды, которая также сходит с горы Пелион, из-за этого на основных магистралях множество водителей оказались заперты в своих машинах. В местной реке Крафсидонас уровень воды к утру вторника поднялся на три метра, что ставит под угрозу затопления еще один район города, сообщает издание. По его информации, в результате ливня был затоплен подвал одной из больниц, также были затоплены несколько близлежащих деревень, там наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.
https://ria.ru/20230823/situatsiya-1891858130.html
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в мире, греция, волос, происшествия
В мире, Греция, Волос, Происшествия
В Греции из-за сильного ливня погиб человек
В Греции погиб человек и затопило сотни домов из-за сильного ливня