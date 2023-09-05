https://ria.ru/20230905/gosduma-1894203703.html

Госдума начинает осеннюю сессию

Госдума начинает осеннюю сессию - РИА Новости, 05.09.2023

Госдума начинает осеннюю сессию

Госдума начинает осеннюю сессию во вторник, первые две недели депутаты работают в регионах, после чего начнутся пленарные заседания. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T00:21

2023-09-05T00:21

2023-09-05T00:21

политика

госдума рф

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Госдума начинает осеннюю сессию во вторник, первые две недели депутаты работают в регионах, после чего начнутся пленарные заседания. Весенняя сессия нижней палаты завершилась в июле. Депутаты успели принять 500 законов, из которых 136 социально ориентированы. Согласно распорядку работы депутатов Госдумы, пленарные заседания начнутся с 18 сентября, региональная неделя пройдет со 2 по 8 октября. В октябре, ноябре и декабре запланировано по три пленарных недели. В декабре осенняя сессия Думы завершится — последняя неделя, с 25 по 31 декабря, будет посвящена работе депутатов в регионах.

https://ria.ru/20230731/gosduma-1887364573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, госдума рф