https://ria.ru/20230905/gosduma-1894203703.html
Госдума начинает осеннюю сессию
Госдума начинает осеннюю сессию - РИА Новости, 05.09.2023
Госдума начинает осеннюю сессию
Госдума начинает осеннюю сессию во вторник, первые две недели депутаты работают в регионах, после чего начнутся пленарные заседания. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T00:21
2023-09-05T00:21
2023-09-05T00:21
политика
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Госдума начинает осеннюю сессию во вторник, первые две недели депутаты работают в регионах, после чего начнутся пленарные заседания. Весенняя сессия нижней палаты завершилась в июле. Депутаты успели принять 500 законов, из которых 136 социально ориентированы. Согласно распорядку работы депутатов Госдумы, пленарные заседания начнутся с 18 сентября, региональная неделя пройдет со 2 по 8 октября. В октябре, ноябре и декабре запланировано по три пленарных недели. В декабре осенняя сессия Думы завершится — последняя неделя, с 25 по 31 декабря, будет посвящена работе депутатов в регионах.
https://ria.ru/20230731/gosduma-1887364573.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_1ece22f37dedcdbfafeee62fe0c098b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф
Госдума начинает осеннюю сессию
Госдума начинает осеннюю сессию во вторник
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Госдума начинает осеннюю сессию во вторник, первые две недели депутаты работают в регионах, после чего начнутся пленарные заседания.
Весенняя сессия нижней палаты завершилась в июле. Депутаты успели принять 500 законов, из которых 136 социально ориентированы.
Согласно распорядку работы депутатов Госдумы, пленарные заседания начнутся с 18 сентября, региональная неделя пройдет со 2 по 8 октября. В октябре, ноябре и декабре запланировано по три пленарных недели.
В декабре осенняя сессия Думы завершится — последняя неделя, с 25 по 31 декабря, будет посвящена работе депутатов в регионах.
Володин рассказал о планах на осеннюю сессию