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Госдума начинает осеннюю сессию - РИА Новости, 05.09.2023
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00:21 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/gosduma-1894203703.html
Госдума начинает осеннюю сессию
Госдума начинает осеннюю сессию - РИА Новости, 05.09.2023
Госдума начинает осеннюю сессию
Госдума начинает осеннюю сессию во вторник, первые две недели депутаты работают в регионах, после чего начнутся пленарные заседания. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T00:21
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политика
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Госдума начинает осеннюю сессию во вторник, первые две недели депутаты работают в регионах, после чего начнутся пленарные заседания. Весенняя сессия нижней палаты завершилась в июле. Депутаты успели принять 500 законов, из которых 136 социально ориентированы. Согласно распорядку работы депутатов Госдумы, пленарные заседания начнутся с 18 сентября, региональная неделя пройдет со 2 по 8 октября. В октябре, ноябре и декабре запланировано по три пленарных недели. В декабре осенняя сессия Думы завершится — последняя неделя, с 25 по 31 декабря, будет посвящена работе депутатов в регионах.
https://ria.ru/20230731/gosduma-1887364573.html
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политика, госдума рф
Политика, Госдума РФ
Госдума начинает осеннюю сессию

Госдума начинает осеннюю сессию во вторник

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы
Флаг над зданием Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Госдума начинает осеннюю сессию во вторник, первые две недели депутаты работают в регионах, после чего начнутся пленарные заседания.
Весенняя сессия нижней палаты завершилась в июле. Депутаты успели принять 500 законов, из которых 136 социально ориентированы.
Согласно распорядку работы депутатов Госдумы, пленарные заседания начнутся с 18 сентября, региональная неделя пройдет со 2 по 8 октября. В октябре, ноябре и декабре запланировано по три пленарных недели.
В декабре осенняя сессия Думы завершится — последняя неделя, с 25 по 31 декабря, будет посвящена работе депутатов в регионах.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Володин рассказал о планах на осеннюю сессию
31 июля, 14:29
 
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