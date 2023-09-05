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СМИ: Германия попала в яму, которую когда-то вырыла для Путина - РИА Новости, 05.09.2023
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10:09 05.09.2023 (обновлено: 11:00 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/germaniya-1894231495.html
СМИ: Германия попала в яму, которую когда-то вырыла для Путина
СМИ: Германия попала в яму, которую когда-то вырыла для Путина - РИА Новости, 05.09.2023
СМИ: Германия попала в яму, которую когда-то вырыла для Путина
Германия из-за проблем в экономике вновь стала "больным человеком Европы", пишет CNBC со ссылкой на мнение главы института Ifo Ханса-Вернера Зинна. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:09
2023-09-05T11:00
германия
европа
сша
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Германия из-за проблем в экономике вновь стала "больным человеком Европы", пишет CNBC со ссылкой на мнение главы института Ifo Ханса-Вернера Зинна."Это не краткосрочное явление", — считает эксперт.По его словам, в крупнейшей экономике Европы продолжается спад производства на фоне высоких цен на энергоносители. Кроме того, отмечает Зинн, ожидания немецких властей после отказа от российского газа были "чересчур оптимистичными", а зависимость от возобновляемой энергии чревата нестабильностью, что создаст проблемы для бизнеса.В результате Германия может потерять от двух до трех процентов нынешних промышленных мощностей, поскольку компании переведут производство в страны, где газ и электроэнергия дешевле, например в США или Саудовскую Аравию, говорится в статье."В нынешней политике Германии немного не хватает прагматизма", — заключает издание.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230901/germaniya-1893667477.html
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германия, европа, сша, владимир путин, в мире
Германия, Европа, США, Владимир Путин, В мире
СМИ: Германия попала в яму, которую когда-то вырыла для Путина

CNBC: в Германии наблюдается сильный экономический спад

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Германия из-за проблем в экономике вновь стала "больным человеком Европы", пишет CNBC со ссылкой на мнение главы института Ifo Ханса-Вернера Зинна.
"Это не краткосрочное явление", — считает эксперт.
По его словам, в крупнейшей экономике Европы продолжается спад производства на фоне высоких цен на энергоносители. Кроме того, отмечает Зинн, ожидания немецких властей после отказа от российского газа были "чересчур оптимистичными", а зависимость от возобновляемой энергии чревата нестабильностью, что создаст проблемы для бизнеса.
В результате Германия может потерять от двух до трех процентов нынешних промышленных мощностей, поскольку компании переведут производство в страны, где газ и электроэнергия дешевле, например в США или Саудовскую Аравию, говорится в статье.
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"В нынешней политике Германии немного не хватает прагматизма", — заключает издание.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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