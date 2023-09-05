https://ria.ru/20230905/germaniya-1894231495.html

СМИ: Германия попала в яму, которую когда-то вырыла для Путина

СМИ: Германия попала в яму, которую когда-то вырыла для Путина - РИА Новости, 05.09.2023

СМИ: Германия попала в яму, которую когда-то вырыла для Путина

Германия из-за проблем в экономике вновь стала "больным человеком Европы", пишет CNBC со ссылкой на мнение главы института Ifo Ханса-Вернера Зинна. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:09

2023-09-05T10:09

2023-09-05T11:00

германия

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сша

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Германия из-за проблем в экономике вновь стала "больным человеком Европы", пишет CNBC со ссылкой на мнение главы института Ifo Ханса-Вернера Зинна."Это не краткосрочное явление", — считает эксперт.По его словам, в крупнейшей экономике Европы продолжается спад производства на фоне высоких цен на энергоносители. Кроме того, отмечает Зинн, ожидания немецких властей после отказа от российского газа были "чересчур оптимистичными", а зависимость от возобновляемой энергии чревата нестабильностью, что создаст проблемы для бизнеса.В результате Германия может потерять от двух до трех процентов нынешних промышленных мощностей, поскольку компании переведут производство в страны, где газ и электроэнергия дешевле, например в США или Саудовскую Аравию, говорится в статье."В нынешней политике Германии немного не хватает прагматизма", — заключает издание.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230901/germaniya-1893667477.html

https://ria.ru/20230901/ekonomika-1893620402.html

германия

европа

сша

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германия, европа, сша, владимир путин, в мире