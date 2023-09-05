https://ria.ru/20230905/gaz-1894369674.html

Газификация поселка Пыра завершилась в Нижегородской области

Газификация поселка Пыра завершилась в Нижегородской области - РИА Новости, 05.09.2023

Газификация поселка Пыра завершилась в Нижегородской области

Работы по газификации поселков Пыра и Пырские дворики завершились в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:53

2023-09-05T17:53

2023-09-05T17:54

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Работы по газификации поселков Пыра и Пырские дворики завершились в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте. Всего было уложено более 31 километра газопровода, построено пять газораспределительных пунктов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что газификация поселка во многом стала результатом активной позиции жителей. "Помню, как жители Пыры аргументированно отстаивали свою позицию о необходимости газификации. Они ждали более 20 лет, работы в поселке то начинали, то забрасывали. Наконец, вместе с администрацией Дзержинска нам удалось довести все до конца. Спасибо всем, кто участвовал в реализации этого проекта", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Глава региона отметил, что в Пыре более 2 тысяч жителей, здесь расположено 630 домов частного сектора, есть и многоквартирные дома. "Президент России Владимир Путин ставит перед нами большие задачи по газификации и догазификации. В Нижегородской области эта работа ведется очень активно. Газификация дает новые возможности не только для комфортной жизни людей, но и для экономического развития. Для каждого населенного пункта это новый этап развития", - подчеркнул губернатор Нижегородской области. В поселке Пыра выделена территория под индивидуальное жилищное строительство, в том числе для льготных категорий граждан – это квартал "Южный". Таким образом, не менее 700 семей посельчан на данный момент нуждаются в обеспечении газом. С развитием комплекса индивидуального жилищного строительства поселка таких семей будет больше. Реализация проекта газификации поселка Пыра стартовала в 2021 году со строительства 7 километров магистрального газопровода высокого давления к поселку в рамках инвестиционного проекта компании "Дзержинскгоргаз". Второй этап газификации - проектирование и строительство внутрипоселкового газопровода в Пыре - проводился администрацией Дзержинска в рамках программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области". Затраты на строительство внутрипоселковой сети превысили 151 миллион рублей.

https://ria.ru/20230413/gazifikatsiya-1865004386.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижегородская область, глеб никитин