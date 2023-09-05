Днем независимости Габона может стать дата переворота
Экс-вице-президент Габона предложил перенести дату Дня независимости
© AP Photo / Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Военнослужащий Габона. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер Социально-демократической партии Габона, бывший вице-президент Пьер-Клаве Маганга Мусаву предложил перенести празднование Дня независимости на 30 августа, день, когда когда военные во главе с генералом Брисом Олиги Нгемой пришли к власти в Габоне, сообщил портал Gabon Media Time.
День независимости Габона ежегодно отмечается в стране 17 августа в честь освобождения государства от колониального правления Франции в 1960 году.
"Истинной датой нашей независимости следует считать 30 августа 2023 года, поскольку оно знаменует собой полное освобождение габонского народа", - цитирует заявление Маганги Мусаву новостной портал.
Тридцатого августа военные в Габоне заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.
Габон – бывшая французская колония. В стране работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе. Речь идет, в частности, о компании Eramet, которая занимается добычей марганца, основного природного ресурса Габона, а также железнодорожными перевозками, а также об Air Liquide, TotalEnergies и других. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.