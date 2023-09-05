https://ria.ru/20230905/gabon-1894311187.html

Днем независимости Габона может стать дата переворота

Днем независимости Габона может стать дата переворота - РИА Новости, 05.09.2023

Днем независимости Габона может стать дата переворота

Лидер Социально-демократической партии Габона, бывший вице-президент Пьер-Клаве Маганга Мусаву предложил перенести празднование Дня независимости на 30 августа, РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:28

2023-09-05T15:28

2023-09-05T15:32

в мире

габон

франция

западная африка

али бонго ондимба

переворот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893065869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2368bde12f4b2f3dbde23eac65366b33.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер Социально-демократической партии Габона, бывший вице-президент Пьер-Клаве Маганга Мусаву предложил перенести празднование Дня независимости на 30 августа, день, когда когда военные во главе с генералом Брисом Олиги Нгемой пришли к власти в Габоне, сообщил портал Gabon Media Time. День независимости Габона ежегодно отмечается в стране 17 августа в честь освобождения государства от колониального правления Франции в 1960 году. "Истинной датой нашей независимости следует считать 30 августа 2023 года, поскольку оно знаменует собой полное освобождение габонского народа", - цитирует заявление Маганги Мусаву новостной портал. Тридцатого августа военные в Габоне заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными. Габон – бывшая французская колония. В стране работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе. Речь идет, в частности, о компании Eramet, которая занимается добычей марганца, основного природного ресурса Габона, а также железнодорожными перевозками, а также об Air Liquide, TotalEnergies и других. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.

https://ria.ru/20230904/gabon-1894181489.html

https://ria.ru/20230904/gabon-1894170120.html

габон

франция

западная африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, габон, франция, западная африка, али бонго ондимба, переворот