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Днем независимости Габона может стать дата переворота - РИА Новости, 05.09.2023
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15:28 05.09.2023 (обновлено: 15:32 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/gabon-1894311187.html
Днем независимости Габона может стать дата переворота
Днем независимости Габона может стать дата переворота - РИА Новости, 05.09.2023
Днем независимости Габона может стать дата переворота
Лидер Социально-демократической партии Габона, бывший вице-президент Пьер-Клаве Маганга Мусаву предложил перенести празднование Дня независимости на 30 августа, РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:28
2023-09-05T15:32
в мире
габон
франция
западная африка
али бонго ондимба
переворот
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер Социально-демократической партии Габона, бывший вице-президент Пьер-Клаве Маганга Мусаву предложил перенести празднование Дня независимости на 30 августа, день, когда когда военные во главе с генералом Брисом Олиги Нгемой пришли к власти в Габоне, сообщил портал Gabon Media Time. День независимости Габона ежегодно отмечается в стране 17 августа в честь освобождения государства от колониального правления Франции в 1960 году. "Истинной датой нашей независимости следует считать 30 августа 2023 года, поскольку оно знаменует собой полное освобождение габонского народа", - цитирует заявление Маганги Мусаву новостной портал. Тридцатого августа военные в Габоне заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными. Габон – бывшая французская колония. В стране работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе. Речь идет, в частности, о компании Eramet, которая занимается добычей марганца, основного природного ресурса Габона, а также железнодорожными перевозками, а также об Air Liquide, TotalEnergies и других. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.
https://ria.ru/20230904/gabon-1894181489.html
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в мире, габон, франция, западная африка, али бонго ондимба, переворот
В мире, Габон, Франция, Западная Африка, Али Бонго Ондимба, переворот
Днем независимости Габона может стать дата переворота

Экс-вице-президент Габона предложил перенести дату Дня независимости

© AP Photo / Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Военнослужащий Габона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер Социально-демократической партии Габона, бывший вице-президент Пьер-Клаве Маганга Мусаву предложил перенести празднование Дня независимости на 30 августа, день, когда когда военные во главе с генералом Брисом Олиги Нгемой пришли к власти в Габоне, сообщил портал Gabon Media Time.
День независимости Габона ежегодно отмечается в стране 17 августа в честь освобождения государства от колониального правления Франции в 1960 году.
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"Истинной датой нашей независимости следует считать 30 августа 2023 года, поскольку оно знаменует собой полное освобождение габонского народа", - цитирует заявление Маганги Мусаву новостной портал.
Тридцатого августа военные в Габоне заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.
Габон – бывшая французская колония. В стране работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе. Речь идет, в частности, о компании Eramet, которая занимается добычей марганца, основного природного ресурса Габона, а также железнодорожными перевозками, а также об Air Liquide, TotalEnergies и других. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.
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