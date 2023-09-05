На Украине завели новое дело против Фридмана
СБУ завела новое дело против российского бизнесмена Фридмана
Михаил Фридман. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает в Telegram-канале, что завела новое уголовное дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана, его подозревают в финансировании российской военной операции на Украине.
В августе правоохранительные органы Украины завели против Фридмана уголовное дело, его подозревают в выводе капитала.
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"На основании собранных доказательств следователи СБУ предъявили Фридману обвинение по части 3 статьи 110-2 уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении СБУ.
По данным ведомства, с февраля прошлого года через активы подконтрольного Фридману финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп" бизнесмен якобы вложил порядка двух миллиардов рублей в несколько военных заводов РФ. В частности, речь идет о "Тульском патронном заводе" и "Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России.
Кроме прочего, как заявляет СБУ, Фридман якобы задействовал собственные бизнес ресурсы для массового распространения материально-технической и гуманитарной помощи под торговым знаком "Армия России", поставляемой на передовую. Страховые компании Фридмана якобы взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российских военных, добавили в СБУ.
Ранее Ранее Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц. В декабре 2022 года власти Украины сообщали о начале процедуры национализации украинского "Альфа-банка", который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".
Ранее минфин США сообщил о введении санкций против предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.