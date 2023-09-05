https://ria.ru/20230905/fridman-1894318139.html

На Украине завели новое дело против Фридмана

На Украине завели новое дело против Фридмана - РИА Новости, 05.09.2023

На Украине завели новое дело против Фридмана

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает в Telegram-канале, что завела новое уголовное дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана, его подозревают в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:49

2023-09-05T15:49

2023-09-05T15:54

украина

россия

михаил фридман

служба безопасности украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает в Telegram-канале, что завела новое уголовное дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана, его подозревают в финансировании российской военной операции на Украине. В августе правоохранительные органы Украины завели против Фридмана уголовное дело, его подозревают в выводе капитала. "На основании собранных доказательств следователи СБУ предъявили Фридману обвинение по части 3 статьи 110-2 уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении СБУ. По данным ведомства, с февраля прошлого года через активы подконтрольного Фридману финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп" бизнесмен якобы вложил порядка двух миллиардов рублей в несколько военных заводов РФ. В частности, речь идет о "Тульском патронном заводе" и "Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России. Кроме прочего, как заявляет СБУ, Фридман якобы задействовал собственные бизнес ресурсы для массового распространения материально-технической и гуманитарной помощи под торговым знаком "Армия России", поставляемой на передовую. Страховые компании Фридмана якобы взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российских военных, добавили в СБУ. Ранее Ранее Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц. В декабре 2022 года власти Украины сообщали о начале процедуры национализации украинского "Альфа-банка", который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк". Ранее минфин США сообщил о введении санкций против предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

https://ria.ru/20230529/ukraina-1874880236.html

https://ria.ru/20230606/sanktsii-1876471893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, михаил фридман, служба безопасности украины, петр авен, альфа-групп, альфа-банк, в мире