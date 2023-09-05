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Носитель ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Атлантику - РИА Новости, 05.09.2023
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15:01 05.09.2023 (обновлено: 15:16 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/fregat-1894304809.html
Носитель ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Атлантику
Носитель ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Атлантику - РИА Новости, 05.09.2023
Носитель ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Атлантику
Российский носитель гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" завершил выполнение задач в Средиземном море в рамках дальнего похода и вышел РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:01
2023-09-05T15:16
безопасность
россия
атлантический океан
адмирал горшков (фрегат)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российский носитель гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" завершил выполнение задач в Средиземном море в рамках дальнего похода и вышел в Атлантику, где проведет ряд тренировок, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков", действовавший в Средиземном море с апреля 2023 года, вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении среднего морского танкера "Вязьма". В Атлантическом океане экипаж фрегата продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведет ряд корабельных учений", - сказали в ведомстве.Как заявили в Минобороны РФ, помимо непосредственных задач дальнего похода экипаж корабля отработал десятки боевых упражнений по противовоздушной и противолодочной обороне.После завершения всех поставленных задач корабль прибудет в главную базу Северного флота - Североморск, добавили в ведомстве.Поход "Горшкова" начался 4 января этого года, за это время корабль преодолел около 42 тысяч морских миль, уточнили в Минобороны. В частности, экипаж корабля успешно отработал все поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.
https://ria.ru/20230730/flot-1886948645.html
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безопасность, россия, атлантический океан, адмирал горшков (фрегат)
Безопасность, Россия, Атлантический океан, Адмирал Горшков (фрегат)
Носитель ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Атлантику

Носитель "Цирконов" фрегат "Адмирал Горшков" проведет тренировки в Атлантике

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты Циркон, на палубе фрегата Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российский носитель гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" завершил выполнение задач в Средиземном море в рамках дальнего похода и вышел в Атлантику, где проведет ряд тренировок, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков", действовавший в Средиземном море с апреля 2023 года, вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении среднего морского танкера "Вязьма". В Атлантическом океане экипаж фрегата продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведет ряд корабельных учений", - сказали в ведомстве.
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Как заявили в Минобороны РФ, помимо непосредственных задач дальнего похода экипаж корабля отработал десятки боевых упражнений по противовоздушной и противолодочной обороне.
После завершения всех поставленных задач корабль прибудет в главную базу Северного флота - Североморск, добавили в ведомстве.
Поход "Горшкова" начался 4 января этого года, за это время корабль преодолел около 42 тысяч морских миль, уточнили в Минобороны. В частности, экипаж корабля успешно отработал все поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.
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