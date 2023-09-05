https://ria.ru/20230905/fregat-1894304809.html

Носитель ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Атлантику

Носитель ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Атлантику - РИА Новости, 05.09.2023

Носитель ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Атлантику

Российский носитель гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" завершил выполнение задач в Средиземном море в рамках дальнего похода и вышел РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:01

2023-09-05T15:01

2023-09-05T15:16

безопасность

россия

атлантический океан

адмирал горшков (фрегат)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российский носитель гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" завершил выполнение задач в Средиземном море в рамках дальнего похода и вышел в Атлантику, где проведет ряд тренировок, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков", действовавший в Средиземном море с апреля 2023 года, вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении среднего морского танкера "Вязьма". В Атлантическом океане экипаж фрегата продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведет ряд корабельных учений", - сказали в ведомстве.Как заявили в Минобороны РФ, помимо непосредственных задач дальнего похода экипаж корабля отработал десятки боевых упражнений по противовоздушной и противолодочной обороне.После завершения всех поставленных задач корабль прибудет в главную базу Северного флота - Североморск, добавили в ведомстве.Поход "Горшкова" начался 4 января этого года, за это время корабль преодолел около 42 тысяч морских миль, уточнили в Минобороны. В частности, экипаж корабля успешно отработал все поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.

https://ria.ru/20230730/flot-1886948645.html

https://ria.ru/20230622/tsirkon-1879729173.html

россия

атлантический океан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, атлантический океан, адмирал горшков (фрегат)