https://ria.ru/20230905/finansirovanie-1894419315.html

Рамасвами уличил Вашингтон во лжи в вопросах контроля средств для ВСУ

Рамасвами уличил Вашингтон во лжи в вопросах контроля средств для ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023

Рамасвами уличил Вашингтон во лжи в вопросах контроля средств для ВСУ

Заявления властей и медиа в США о том, что деньги и оружие для Украины пристально отслеживаются, не являются правдой, заявил кандидат в американские президенты... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T23:31

2023-09-05T23:31

2023-09-05T23:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вивек рамасвами

сергей лавров

сша

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Заявления властей и медиа в США о том, что деньги и оружие для Украины пристально отслеживаются, не являются правдой, заявил кандидат в американские президенты от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в социальной сети Х. "Разумеется, мейнстримные медиа и истеблишмент скажут, что все деньги, которые США отправляют на помощь Украине, "жестко детализируются и аудируются"... это является шуткой еще более смешной, чем та, что Зеленский мог бы написать в своей предыдущей карьере комедианта", - написал он в социальной сети Х (бывшая Twitter). Рамасвами добавил, что позиция властей о том, что все отправляемые Украине деньги и военное снаряжение пристально отслеживаются, является "глубоко нечестной". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230903/ramasvami-1893850236.html

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в мире, украина, россия, вивек рамасвами, сергей лавров, сша, дмитрий песков, нато