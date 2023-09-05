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В Госдуме назвали новый "приказ о призыве" украинским фейком
В Госдуме назвали новый "приказ о призыве" украинским фейком - РИА Новости, 05.09.2023
В Госдуме назвали новый "приказ о призыве" украинским фейком
Фейковый "приказ о призыве" в России запустили через украинские пропагандистские Telegram-каналы, заявил в своем канале глава комитета Госдумы по обороне Андрей РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:54
2023-09-05T14:54
2023-09-05T17:49
госдума рф
россия
андрей картаполов
безопасность
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Фейковый "приказ о призыве" в России запустили через украинские пропагандистские Telegram-каналы, заявил в своем канале глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Произошел очередной вброс не соответствующей действительности информации. Через отдельные Telegram-каналы, которые активно работают на ЦИПСО, запустили фейковый приказ о призыве в рамках "частичной мобилизации". Распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью", — написал он. Глава комитета Госдумы призвал доверять только проверенным источникам.Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. В армию призвали 300 тысяч резервистов — в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.Позже в Кремле не раз заявляли, что второй волны мобилизации не планируется. Путин также говорил о том, что такой необходимости нет.
https://ria.ru/20230819/mobilizatsiya-1890977986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, россия, андрей картаполов, безопасность
Госдума РФ, Россия, Андрей Картаполов, Безопасность
В Госдуме назвали новый "приказ о призыве" украинским фейком
Депутат Картаполов назвал выложенный в Сети приказ Шойгу о мобилизации фейком
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Фейковый "приказ о призыве" в России запустили через украинские пропагандистские Telegram-каналы, заявил в своем канале
глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Произошел очередной вброс не соответствующей действительности информации. Через отдельные Telegram-каналы, которые активно работают на ЦИПСО, запустили фейковый приказ о призыве в рамках "частичной мобилизации". Распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью", — написал он.
Глава комитета Госдумы призвал доверять только проверенным источникам.
Президент Владимир Путин
объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. В армию призвали 300 тысяч резервистов — в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.
Позже в Кремле не раз заявляли, что второй волны мобилизации не планируется. Путин также говорил о том, что такой необходимости нет.
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