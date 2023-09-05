https://ria.ru/20230905/feyk-1894303598.html

В Госдуме назвали новый "приказ о призыве" украинским фейком

В Госдуме назвали новый "приказ о призыве" украинским фейком - РИА Новости, 05.09.2023

В Госдуме назвали новый "приказ о призыве" украинским фейком

Фейковый "приказ о призыве" в России запустили через украинские пропагандистские Telegram-каналы, заявил в своем канале глава комитета Госдумы по обороне Андрей РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:54

2023-09-05T14:54

2023-09-05T17:49

госдума рф

россия

андрей картаполов

безопасность

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Фейковый "приказ о призыве" в России запустили через украинские пропагандистские Telegram-каналы, заявил в своем канале глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Произошел очередной вброс не соответствующей действительности информации. Через отдельные Telegram-каналы, которые активно работают на ЦИПСО, запустили фейковый приказ о призыве в рамках "частичной мобилизации". Распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью", — написал он. Глава комитета Госдумы призвал доверять только проверенным источникам.Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. В армию призвали 300 тысяч резервистов — в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.Позже в Кремле не раз заявляли, что второй волны мобилизации не планируется. Путин также говорил о том, что такой необходимости нет.

https://ria.ru/20230819/mobilizatsiya-1890977986.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, россия, андрей картаполов, безопасность