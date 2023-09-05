Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали новый "приказ о призыве" украинским фейком - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 05.09.2023 (обновлено: 17:49 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/feyk-1894303598.html
В Госдуме назвали новый "приказ о призыве" украинским фейком
В Госдуме назвали новый "приказ о призыве" украинским фейком - РИА Новости, 05.09.2023
В Госдуме назвали новый "приказ о призыве" украинским фейком
Фейковый "приказ о призыве" в России запустили через украинские пропагандистские Telegram-каналы, заявил в своем канале глава комитета Госдумы по обороне Андрей РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:54
2023-09-05T17:49
госдума рф
россия
андрей картаполов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_7bc2a2382e5a0d0090917da0442a38a4.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Фейковый "приказ о призыве" в России запустили через украинские пропагандистские Telegram-каналы, заявил в своем канале глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Произошел очередной вброс не соответствующей действительности информации. Через отдельные Telegram-каналы, которые активно работают на ЦИПСО, запустили фейковый приказ о призыве в рамках "частичной мобилизации". Распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью", — написал он. Глава комитета Госдумы призвал доверять только проверенным источникам.Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. В армию призвали 300 тысяч резервистов — в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.Позже в Кремле не раз заявляли, что второй волны мобилизации не планируется. Путин также говорил о том, что такой необходимости нет.
https://ria.ru/20230819/mobilizatsiya-1890977986.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, андрей картаполов, безопасность
Госдума РФ, Россия, Андрей Картаполов, Безопасность
В Госдуме назвали новый "приказ о призыве" украинским фейком

Депутат Картаполов назвал выложенный в Сети приказ Шойгу о мобилизации фейком

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Фейковый "приказ о призыве" в России запустили через украинские пропагандистские Telegram-каналы, заявил в своем канале глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Произошел очередной вброс не соответствующей действительности информации. Через отдельные Telegram-каналы, которые активно работают на ЦИПСО, запустили фейковый приказ о призыве в рамках "частичной мобилизации". Распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью", — написал он.
Глава комитета Госдумы призвал доверять только проверенным источникам.
Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. В армию призвали 300 тысяч резервистов — в основном тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетную специальность.
Позже в Кремле не раз заявляли, что второй волны мобилизации не планируется. Путин также говорил о том, что такой необходимости нет.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области
19 августа, 10:10
 
Госдума РФРоссияАндрей КартаполовБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала