Рейтинг@Mail.ru
В Европе многим словно отшибло память, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 05.09.2023 (обновлено: 16:36 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/evropa-1894319556.html
В Европе многим словно отшибло память, заявил Путин
В Европе многим словно отшибло память, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2023
В Европе многим словно отшибло память, заявил Путин
Сейчас перевирается история в угоду политике сегодняшнего дня, например, в той же Европе, где некоторым напрочь отшибло память и совесть, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:56
2023-09-05T16:36
владимир путин
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894326780_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f78384459022504c2f6347c7a4fe2a9a.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сейчас перевирается история в угоду политике сегодняшнего дня, например, в той же Европе, где некоторым напрочь отшибло память и совесть, заявил президент РФ Владимир Путин."Подлинные документы - это самые убедительные аргументы. Открытый показ архивных материалов - достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто перевирает историю. Сейчас, как известно, таких немало. Есть представители этого движения - мягко говоря - и в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".
https://ria.ru/20230905/rusofobiya-1894317259.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "История стала использоваться как оружие"
Путин: "История стала использоваться как оружие"
2023-09-05T15:56
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894326780_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_268982463ea597411044dfa1e5eaed84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, европа
Владимир Путин, Европа
В Европе многим словно отшибло память, заявил Путин

Путин: сейчас историю в Европе перевирают в угоду политической конъюнктуре

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сейчас перевирается история в угоду политике сегодняшнего дня, например, в той же Европе, где некоторым напрочь отшибло память и совесть, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подлинные документы - это самые убедительные аргументы. Открытый показ архивных материалов - достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто перевирает историю. Сейчас, как известно, таких немало. Есть представители этого движения - мягко говоря - и в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".
Путин: История стала использоваться как оружие - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, заявил Путин
Вчера, 15:46
 
Владимир ПутинЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала