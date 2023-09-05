https://ria.ru/20230905/evropa-1894319556.html

В Европе многим словно отшибло память, заявил Путин

В Европе многим словно отшибло память, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2023

В Европе многим словно отшибло память, заявил Путин

Сейчас перевирается история в угоду политике сегодняшнего дня, например, в той же Европе, где некоторым напрочь отшибло память и совесть, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:56

2023-09-05T15:56

2023-09-05T16:36

владимир путин

европа

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сейчас перевирается история в угоду политике сегодняшнего дня, например, в той же Европе, где некоторым напрочь отшибло память и совесть, заявил президент РФ Владимир Путин."Подлинные документы - это самые убедительные аргументы. Открытый показ архивных материалов - достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто перевирает историю. Сейчас, как известно, таких немало. Есть представители этого движения - мягко говоря - и в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".

https://ria.ru/20230905/rusofobiya-1894317259.html

европа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "История стала использоваться как оружие" Путин: "История стала использоваться как оружие" 2023-09-05T15:56 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, европа