https://ria.ru/20230905/evropa-1894319556.html
В Европе многим словно отшибло память, заявил Путин
В Европе многим словно отшибло память, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2023
В Европе многим словно отшибло память, заявил Путин
Сейчас перевирается история в угоду политике сегодняшнего дня, например, в той же Европе, где некоторым напрочь отшибло память и совесть, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:56
2023-09-05T15:56
2023-09-05T16:36
владимир путин
европа
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сейчас перевирается история в угоду политике сегодняшнего дня, например, в той же Европе, где некоторым напрочь отшибло память и совесть, заявил президент РФ Владимир Путин."Подлинные документы - это самые убедительные аргументы. Открытый показ архивных материалов - достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто перевирает историю. Сейчас, как известно, таких немало. Есть представители этого движения - мягко говоря - и в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".
https://ria.ru/20230905/rusofobiya-1894317259.html
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Путин: "История стала использоваться как оружие"
Путин: "История стала использоваться как оружие"
2023-09-05T15:56
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, европа
В Европе многим словно отшибло память, заявил Путин
Путин: сейчас историю в Европе перевирают в угоду политической конъюнктуре
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сейчас перевирается история в угоду политике сегодняшнего дня, например, в той же Европе, где некоторым напрочь отшибло память и совесть, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подлинные документы - это самые убедительные аргументы. Открытый показ архивных материалов - достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто перевирает историю. Сейчас, как известно, таких немало. Есть представители этого движения - мягко говоря - и в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть", - сказал Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".
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