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Более 60 процентов россиян не сдали языковой тест в Латвии с первой попытки - РИА Новости, 05.09.2023
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19:37 05.09.2023 (обновлено: 20:05 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/ekzamen-1894396211.html
Более 60 процентов россиян не сдали языковой тест в Латвии с первой попытки
Более 60 процентов россиян не сдали языковой тест в Латвии с первой попытки - РИА Новости, 05.09.2023
Более 60 процентов россиян не сдали языковой тест в Латвии с первой попытки
Шесть из десяти россиян, проживающих в Латвии, не смогли с первой попытки сдать экзамен по латышскому языку, необходимый для продления постоянного вида на... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:37
2023-09-05T20:05
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Шесть из десяти россиян, проживающих в Латвии, не смогли с первой попытки сдать экзамен по латышскому языку, необходимый для продления постоянного вида на жительство, сообщил портал LSM со ссылкой на Государственный центр содержания образования (ГЦСО)."В период с 11 апреля по 29 августа экзамен по латышскому языку сдали 39 процентов граждан России, сдававших его впервые, а 61 процент граждан России не сдали экзамен с первой попытки. Всего на сегодняшний день на языковой экзамен зарегистрировались 13 147 граждан России, а сдали его 11 301 человек", — говорится в публикации.На повторный экзамен, который будет проходить с 4 сентября по 30 ноября, уже подали заявки более шести с половиной тысяч человек, уточнило издание.Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в стране гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023-го.Как стало известно ранее, с этого месяца проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Вместе с прекращением вида на жительство человек лишится возможности получать в Латвии многие услуги, ему также прекратят выплачивать пенсию.Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Латвии, связанную с нарушением прав россиян, которых могут выселить из страны из-за несданного экзамена по латышскому. Обращение при содействии Россотрудничества подписали более 30 лидеров общественного мнения со всего мира.
https://ria.ru/20230807/estoniya-1888693674.html
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латвия, россия, оон, совет европы, обсе, в мире
Латвия, Россия, ООН, Совет Европы, ОБСЕ, В мире
Более 60 процентов россиян не сдали языковой тест в Латвии с первой попытки

Экзамен по латышскому языку для ПМЖ с первого раза не сдали более 60% россиян

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Шесть из десяти россиян, проживающих в Латвии, не смогли с первой попытки сдать экзамен по латышскому языку, необходимый для продления постоянного вида на жительство, сообщил портал LSM со ссылкой на Государственный центр содержания образования (ГЦСО).
«
"В период с 11 апреля по 29 августа экзамен по латышскому языку сдали 39 процентов граждан России, сдававших его впервые, а 61 процент граждан России не сдали экзамен с первой попытки. Всего на сегодняшний день на языковой экзамен зарегистрировались 13 147 граждан России, а сдали его 11 301 человек", — говорится в публикации.
На повторный экзамен, который будет проходить с 4 сентября по 30 ноября, уже подали заявки более шести с половиной тысяч человек, уточнило издание.
Сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
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Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в стране гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023-го.
Как стало известно ранее, с этого месяца проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Вместе с прекращением вида на жительство человек лишится возможности получать в Латвии многие услуги, ему также прекратят выплачивать пенсию.
Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Латвии, связанную с нарушением прав россиян, которых могут выселить из страны из-за несданного экзамена по латышскому. Обращение при содействии Россотрудничества подписали более 30 лидеров общественного мнения со всего мира.
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