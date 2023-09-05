https://ria.ru/20230905/ekonomika-1894419907.html

Экономика России превысила свой потенциальный уровень, заявили аналитики ЦБ

Экономика России превысила свой потенциальный уровень, заявили аналитики ЦБ - РИА Новости, 06.09.2023

Экономика России превысила свой потенциальный уровень, заявили аналитики ЦБ

Российская экономика превысила потенциальный уровень. К такому мнению пришли аналитики Центробанка, их мнение отражено в бюллетене департамента исследований и... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-05T23:37

2023-09-05T23:37

2023-09-06T02:38

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российская экономика превысила потенциальный уровень. К такому мнению пришли аналитики Центробанка, их мнение отражено в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора."Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился. Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе", — отмечается в материалах.Согласно данным аналитиков, снижение уровня потенциального ВВП связано с геополитическими шоками последних лет. Кроме того, возросший спрос в экономике со стороны бюджета в одних отраслях частично заменил выпавший экспортный спрос, а в других — привел к превышению производственных возможностей с учетом логистических ограничений, сообщили эксперты. К настоящему времени этот фактор, вместе с высоким кредитным импульсом, привел к превышению ВВП своего нового потенциального уровня.Вместе с тем аналитики заметили, что в структуре ВВП увеличилась часть, не связанная с производством товаров и услуг, удовлетворяющих конечный потребительский или инвестиционный спрос. По их мнению, это стало еще одной причиной опережающего роста спроса по сравнению с возможностями производства товаров и услуг и усиления инфляционного давления в экономике.При этом в ЦБ указали, что экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень. Такая ситуация означает, что после периода восстановления рост будет идти более умеренными темпами. Предварительная оценка динамики ВВП во втором квартале 2023 года со стороны Росстата свидетельствует о замедлении квартального роста с 0,7 процента до 0,1 процента в квартальном выражении, указали эксперты.Ранее в ЦБ заявили, что уровень инфляции в России приблизился к верхней границе прогноза.

https://ria.ru/20230905/inflyatsiya-1894369819.html

https://ria.ru/20230830/vvp-1893252518.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)