https://ria.ru/20230905/ekonomika-1894367276.html

ЦБ оценил рост российской экономики

ЦБ оценил рост российской экономики - РИА Новости, 05.09.2023

ЦБ оценил рост российской экономики

Рост российской экономики в 2023 году складывается ближе к верхней границе прогноза в 1,5-2,5%, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:44

2023-09-05T17:44

2023-09-05T17:44

экономика

россия

максим решетников

алексей заботкин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Рост российской экономики в 2023 году складывается ближе к верхней границе прогноза в 1,5-2,5%, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Текущая статистика, как и в случае с инфляцией показывает, что рост по итогам года идет ближе к верхней границе прогноза", - сказал он в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность". По данным Минэкономразвития, ВВП России в июне вырос в годовом выражении на 5,3%. Российские экономические власти в этом году уже не раз повышали прогноз роста экономики. Так, в июле ЦБ РФ повысил ожидания с 0,5-2% до 1,5-2,5%. Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. При этом в начале августа глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%.

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

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экономика, россия, максим решетников, алексей заботкин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)