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ЦБ оценил рост российской экономики - РИА Новости, 05.09.2023
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17:44 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/ekonomika-1894367276.html
ЦБ оценил рост российской экономики
ЦБ оценил рост российской экономики - РИА Новости, 05.09.2023
ЦБ оценил рост российской экономики
Рост российской экономики в 2023 году складывается ближе к верхней границе прогноза в 1,5-2,5%, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:44
2023-09-05T17:44
экономика
россия
максим решетников
алексей заботкин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Рост российской экономики в 2023 году складывается ближе к верхней границе прогноза в 1,5-2,5%, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Текущая статистика, как и в случае с инфляцией показывает, что рост по итогам года идет ближе к верхней границе прогноза", - сказал он в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность". По данным Минэкономразвития, ВВП России в июне вырос в годовом выражении на 5,3%. Российские экономические власти в этом году уже не раз повышали прогноз роста экономики. Так, в июле ЦБ РФ повысил ожидания с 0,5-2% до 1,5-2,5%. Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. При этом в начале августа глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%.
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экономика, россия, максим решетников, алексей заботкин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Алексей Заботкин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценил рост российской экономики

ЦБ: рост ВВП РФ в 2023 году приближается к верхней границе прогноза в 1,5-2,5%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Рост российской экономики в 2023 году складывается ближе к верхней границе прогноза в 1,5-2,5%, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Текущая статистика, как и в случае с инфляцией показывает, что рост по итогам года идет ближе к верхней границе прогноза", - сказал он в кулуарах форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".
По данным Минэкономразвития, ВВП России в июне вырос в годовом выражении на 5,3%. Российские экономические власти в этом году уже не раз повышали прогноз роста экономики. Так, в июле ЦБ РФ повысил ожидания с 0,5-2% до 1,5-2,5%. Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. При этом в начале августа глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%.
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