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В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем - РИА Новости, 05.09.2023
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14:37 05.09.2023 (обновлено: 14:38 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/dtp-1894299612.html
В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем
В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем - РИА Новости, 05.09.2023
В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем
Электропоезд сообщением Москва-Черусти столкнулся с легковой автомашиной на железнодорожном переезде в Раменском районе Московской области, информация о... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:37
2023-09-05T14:38
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Электропоезд сообщением Москва-Черусти столкнулся с легковой автомашиной на железнодорожном переезде в Раменском районе Московской области, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На нерегулируемом переезде железной дороги Гжель-Куровская произошло столкновение электропоезда сообщением Москва-Черусти с легковой автомашиной", - сказал собеседник агентства.По его словам, движение транспорта на месте ДТП осуществляется реверсивно. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20230904/dtp-1894071923.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем

В Раменском районе Подмосковья электричка столкнулась с автомобилем

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Электропоезд сообщением Москва-Черусти столкнулся с легковой автомашиной на железнодорожном переезде в Раменском районе Московской области, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"На нерегулируемом переезде железной дороги Гжель-Куровская произошло столкновение электропоезда сообщением Москва-Черусти с легковой автомашиной", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение транспорта на месте ДТП осуществляется реверсивно. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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