https://ria.ru/20230905/dtp-1894299612.html
В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем
В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем - РИА Новости, 05.09.2023
В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем
Электропоезд сообщением Москва-Черусти столкнулся с легковой автомашиной на железнодорожном переезде в Раменском районе Московской области, информация о... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:37
2023-09-05T14:37
2023-09-05T14:38
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Электропоезд сообщением Москва-Черусти столкнулся с легковой автомашиной на железнодорожном переезде в Раменском районе Московской области, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На нерегулируемом переезде железной дороги Гжель-Куровская произошло столкновение электропоезда сообщением Москва-Черусти с легковой автомашиной", - сказал собеседник агентства.По его словам, движение транспорта на месте ДТП осуществляется реверсивно. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20230904/dtp-1894071923.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем
В Раменском районе Подмосковья электричка столкнулась с автомобилем