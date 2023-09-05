https://ria.ru/20230905/dtp-1894299612.html

В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем

В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем - РИА Новости, 05.09.2023

В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем

Электропоезд сообщением Москва-Черусти столкнулся с легковой автомашиной на железнодорожном переезде в Раменском районе Московской области, информация о... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:37

2023-09-05T14:37

2023-09-05T14:38

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Электропоезд сообщением Москва-Черусти столкнулся с легковой автомашиной на железнодорожном переезде в Раменском районе Московской области, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На нерегулируемом переезде железной дороги Гжель-Куровская произошло столкновение электропоезда сообщением Москва-Черусти с легковой автомашиной", - сказал собеседник агентства.По его словам, движение транспорта на месте ДТП осуществляется реверсивно. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20230904/dtp-1894071923.html

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)